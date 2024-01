ParadiseFM | Streefdatum Caribische gulden 31 maart 2025

Wietze de Jager zal niet meer te horen zijn op Radio 538. De dj stopte vorig jaar in overleg met de zender met zijn ochtendshow, omdat het moeilijk te combineren was met zijn gezinsleven. Hij verhuist met zijn gezin naar Bonaire.

Een woordvoerder van Talpa Network bevestigt na berichtgeving van het AD dat De Jager niet meer bij Radio 538 of een van de andere zenders van Talpa werkzaam is. “Wietze heeft opgezegd bij Radio 538. We zijn hem dankbaar voor de jaren dat hij onderdeel was van Radio 538 en wensen hem veel succes in zijn verdere carrière.”

De Jager gaat met zijn gezin verhuizen naar Bonaire, zo deelt hij op Instagram. De radio-dj, zijn vrouw en vier kinderen zijn inmiddels aangekomen op het eiland. “Nog meer tijd voor elkaar”, zegt De Jager. “En misschien binnen vijf weken weer naar Nederland vanwege heimwee.”

De Jager en Klaas van der Eerden maakten in juni de laatste aflevering van hun ochtendshow op Radio 538. “Het maken van een dagelijks programma in de vroege ochtend – en alles wat daar extra bij komt kijken – vraagt 24/7 aandacht”, zei De Jager bij de aankondiging van zijn vertrek.

“Het continu vinden van de juiste balans met het gezinsleven is iets wat ik vaker heb gedeeld met de luisteraars. Voor Radio 538 was dit de aanleiding om in gesprek te gaan. Samen met de zender kwamen we tot de conclusie dat ik het langjarig commitment voor een ochtendshow, in deze fase van mijn gezin, simpelweg nog niet kan overzien.”

Bron: Nu.nl