DKR | Rechter op Bonaire veroordeelt gedeputeerde/zakenman Abraham

Kralendijk – Clark Abraham, politiek leider van de PDB en gedeputeerde, is door de rechtbank op Bonaire veroordeeld wegens wanprestatie. Hij moet Fundashon Mariadal 17.984,16 dollar betalen, te vermeerderen met 16 maanden wettelijke rente.

Ook draait de politicus als de in het ongelijk gestelde partij op voor de proceskosten. In de vrijgegeven kopie van het vonnis heeft het Hof de naam van Abraham weggelakt, maar er is geen enkele twijfel dat de uitspraak op hem betrekking heeft.

Abraham kreeg vorig jaar na een offerte te hebben uitgebracht de opdracht van Mariadal voor het leveren van 1.000 lakens. Hij deed dat via zijn ‘onderneming’ Yo! Branding & Productions en verlangde vooruitbetaling van het totale aankoopbedrag, 19.548 dollar. In het vonnis merkt rechter Veerman op dat het bedrijf “nergens is geregistreerd” hetgeen de vraag oproept of de verschuldigde ABB is afgedragen. Het valt daarom niet uit te sluiten dat de politicus ook nog de Belastingdienst achter zich aan krijgt.

Deurwaarder

Van de 1.000 beloofde en betaalde lakens heeft Abraham er uiteindelijk slechts 80 geleverd. Nadat duidelijk was dat hij niet van plan was de overige 920 lakens te leveren, heeft de met publiek geld gefinancierde zorginstelling hem om terugbetaling verzocht. Omdat de ondernemer/politicus dat weigerde, zich evenmin bereid toonde de kwestie onderling te regelen en ook de tussenkomst van een deurwaarder niet hielp, heeft Mariadal besloten het teveel betaalde via de rechter terug te vorderen.

Op 27 september vond de eerste zitting plaats. Abraham, die zich niet door een advocaat heeft laten bijstaan, vroeg de rechter uitstel om een reactie op de vordering te kunnen voorbereiden Op de volgende zitting, 25 oktober, kwam hij niet opdagen, waarna hem opnieuw uitstel werd verleend, dit keer tot 29 november. Omdat hij ook daar verstek liet gaan, besloot rechter Veerman uitspraak te doen.

“Politiek”

In september berichtten lokale media voor het eerst over de kwestie. Gevraagd om een reactie zei Abraham toen “het te betreuren dat blijkbaar voor politieke doeleinden wordt getracht een verwarrend beeld te scheppen om de zaken die van publiek belang zijn mogelijk te verdoezelen.” Ten overstaan van de rechter heeft de politicus de vordering van Mariadal evenwel niet bestreden, staat te lezen in het vonnis.

Met een veroordeling voor wanprestatie komt de PDB-leider nog goed weg: de Fundashon had ook bij het OM aangifte tegen hem kunnen doen wegens oplichting. Abraham is sinds 24 oktober opnieuw gedeputeerde. Hij heeft onder meer financiën in zijn portefeuille. Politieke gevolgen hoeft de veroordeling niet te hebben. Dat was ook niet het geval toen hij in 2018 wegens o.a. mishandeling tot een celstraf werd veroordeeld.

In 2020 raakten in Nederland meer dan 100 burgemeesters, wethouders en raadsleden in opspraak. De beschuldigingen varieerden van onbetamelijk gedrag en belangenverstrengeling tot fraude en corruptie. In de meeste gevallen nam de betrokkene ontslag, maar er is geen wettelijke belemmering aan te blijven. Zo is bijvoorbeeld het tot aan de Hoge Raad voor corruptie en verkiezingsfraude veroordeelde oud-Tweede Kamerlid Jos van Rey nog altijd wethouder in Roermond.

Bron: Dossier Koninkrijksrelaties.nl