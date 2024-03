Democracy now! | Wednesday, March 6, 2024

De Curaçaose jeugdatleet Zion Sambo (15) is supersnel op de honderd meter sprint. Hij heeft dit jaar het nationale record in de categorie onder zeventien jaar verbeterd. Dat stond al bijna 24 jaar op naam van zijn grote idool Churandy Martina.

Zion liep tijdens de kwalificatiewedstrijden voor het regionale kampioenschap Carifta Games de honderd meter in 10,63 seconde. Dat is ruim onder de limiet van 11,02. Zijn tijd is nu al goed voor de vierde plaats onder Nederlandse topatleten tot en met zeventien jaar. En dat gaat snel verbeteren.

“Ik denk dat ik ergens dit jaar bovenaan die lijst sta”, vertelt Zion. Hij wil winnen, altijd. Als jochie van vier ziet hij hoe Churandy Martina een Nederlands record loopt op de Olympische Spelen in Londen (9.91). Het is 2012 en Zion is direct verkocht. Drie jaar later staat hij, zeven jaar oud, op de atletiekbaan.

‘Ik wil nog beter worden dan Churandy’

Kan hij ook zo ver komen? “Mijn doel is om beter te worden dan Churandy Martina”, zegt Zion zelfverzekerd. “Als ik bescheiden blijf, geen ernstige blessures krijg en hard werk, dan kan het.”

Zo’n ambitieus doel vraagt grote offers van een jonge tiener. “Op tijd naar bed, gezond eten en vijf keer per week trainen. Heel veel discipline.”

In 2023 wordt hij kampioen in zijn categorie op Curaçao én in Nederland. Zion is in topvorm en doet tijdens de kwalificatiewedstrijden voor de Carifta Games een gooi naar een nieuw nationale record.

“Maar ik voelde me helemaal niet goed”, vertelt hij een week later. “Ik was echt nerveus. Mijn benen voelden zwaar en koud.” De vijftienjarige atleet loopt de race van zijn leven en komt tot zijn grote verbazing in 10,63 seconde over de finish. Daarmee verbreekt hij het stokoude jeugdrecord van Churandy Martina (10,73).

Hoogste niveau regio

Deelname aan de Carifta Games is belangrijk voor Zion. Elk jaar nemen de beste jeugdatleten in het Caribisch gebied het tegen elkaar op. De winnaars zijn vaak de topatleten van de toekomst.

Het toernooi is in 2024 van 30 maart tot en met 1 april in Grenada. “Ik maak kans op een medaille”, weet Zion. “Begin maart staat er nog een wedstrijd op het programma. Daarna is het veel rusten en voorzichtig trainen. Het gaat erom dat ik fit blijf en niet geblesseerd raak.”

Sinds vorig jaar traint Zion volledig onder begeleiding van zijn vader, Richard Riedel. De intensieve samenwerking tussen vader en zoon heeft resultaat. Richard komt zelf uit de vechtsport en ziet dat zijn zoon niet vooruitgaat.

Hij ontwikkelt een intensief en gevarieerd trainingsprogramma dat is afgestemd op het type loper dat Zion is. De ene dag korte sprintjes, de andere dag uithoudingsvermogen, dan weer starten vanuit het startblok of finetunen van de techniek. De prestaties worden vastgelegd op camera en geanalyseerd. “Meten is weten”, vindt vader Richard.

Zion traint één keer per week in de gym. “Hij is geen powersprinter”, zegt Richard. “Hij moet het vooral hebben van zijn souplesse en minder van spierkracht. Daarom doen we nu nog veel spring- en squat-oefeningen’. We bouwen het rustig op met meer gewichten.”

Van Carifta naar Olympische Spelen?

Churandy Martina liep het Curaçaos record onder 17 (U-17) tijdens de Carifta Games van 2000, dan ook al in Grenada. Martina is nu 39 jaar oud en heeft aan vijf Olympische Spelen meegedaan.

Zion staat op vijftienjarige leeftijd aan het begin van zijn sportcarrière en weet precies wat hij wil. Hij heeft bewust gekozen voor de Engelstalige International School.

“Dat maakt de overstap naar een universiteit in de Verenigde Staten makkelijker. In de VS kan ik me verder ontwikkelen. Daar doe ik dan aan lokale wedstrijden mee.”

Op grote toernooien, zoals een EK of WK, zal hij, net als Churandy, voor Nederland uitkomen. Dat kan niet anders, want Curaçao wordt door het Internationaal Olympisch Comité niet erkend als land.

