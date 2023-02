NTR | ‘Waar blijven de partijprogramma’s voor Bonaire?’

Over minder dan zes weken zijn er verkiezingen op Bonaire. Alle kandidaten voor de nieuwe eilandsraad zijn bekend. Maar wat willen de politieke partijen precies? Maar één partijprogramma is gepubliceerd.

Terwijl Europees-Nederland op 15 maart naar de stembus gaat voor de Provinciale Staten, kiezen de drie bijzondere gemeenten ook een nieuwe eilandsraad.

Zes partijen

Op Bonaire hebben zes partijen hun kandidatenlijst ingeleverd. Maar de meeste partijprogramma’s (van UPB, MPB, PDB, URB en 1 Union pa Pueblo) zijn nergens online te lezen. Alleen die van M21 is gepubliceerd.

Coalitiepartij MPB voert op sociale media al campagne, maar hun partijprogramma zelf is nog nergens te lezen. “We hebben tien jaar ervaring in het voeren van campagne. We weten wannéér het strategisch belangrijk is om informatie te delen”, aldus Elvis Tjin Asjoe.

Wachten tot carnaval voorbij is

“Dat ons partijprogramma nog niet online staat, zegt niets”, is de reactie van Aljano Emerenciana. Hij is lijsttrekker van de nieuwe partij 1 Union pa Pueblo. “Voor Europees-Nederland is dit misschien bijzonder, maar voor Bonaire is er geen man overboord.”

“We zitten midden in het proces om alle informatie online te zetten. Ook al zijn de tijden moderner geworden, het blijft meer rendabel om de kiezer thuis op te zoeken. Wij zien liever het volk persoonlijk onder ogen, want zó win je het vertrouwen.” Hun campagne barst pas los als carnaval voorbij is, zegt Emerenciana.

De kandidaten van een andere nieuwe partij URB zijn nog ‘intensief’ aan het vergaderen over het verder uitwerken van hun plannen. “We hebben wel politieke standpunten.”

Andere manier van kiezers winnen

Ook regerend partij UPB heeft nog geen partijprogramma. De partij is er nog ‘mee bezig’, zegt lijsttrekker James Kroon. “We zetten nog de puntjes op de i en dan gaan we er hard tegenaan.”

De partij wijst erop dat je kiezers wint op het eiland door de lijnen kort te houden. Veel Bonairianen stappen veel sneller af op een politicus wanneer ze een oplossing willen zien voor hun persoonlijke problemen. “Per dag krijg ik tussen de 400 en 500 app-berichten”, zegt Kroon. “Ik probeer ze allemaal te beantwoorden.”

Een vraag waar de nieuwe partij mee zit, is hoe ze de komende weken nog precies campagne willen voeren. “We weten nog niet of we de wijken zullen ingaan of dat we de informatie per post gaan sturen.”

De partij UPB wijst erop dat ze door ex-leider Ramonsito Booi worden gesteund, een van de bekendste politici in de geschiedenis van Bonaire. “Het volk weet dus al waar de groene partij voor staat.”

Partijprogramma? ‘Onze eilanden hebben geen leescultuur’

De enige partij die een partijprogramma online heeft staan, is M21. Volgens partijleider Daisy Coffie hebben ze in bijna alle wijken op Bonaire flyers uitgedeeld met een samenvatting van hun partijprogramma.

“Voor de Europees-Nederlander is dit van belang, maar onze eilanden hebben geen leescultuur. We hebben een samenvatting gemaakt met de belangrijkste speerpunten. Hiermee gaan we huis-aan-huis om met de mensen te praten.”

Het is de bedoeling dat het partijprogramma ook in het Nederlands komt. “Het ligt nu bij de vertaler. Zodra het klaar is, zullen we er uitgebreid aandacht aan besteden.”

Belang van Nederland doet niet meer mee

Even leek het erop dat Belang van Nederland met de verkiezingen op Bonaire zou meedoen. Het is de partij van Tweede Kamerlid Wybren van Haga (Groep Van Haga). Carlo Schneider haakte op het laatste moment af.

Bron: NTR/CaribischNetwerk