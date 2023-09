NTR | ‘Toekomst van de visserij ziet er niet goed uit’

Op Bonaire is afgelopen weekend mogelijk het laatste kampioenschap vissen georganiseerd. Het lijkt in eerste instantie op een feest, maar de boodschap van de vissers is somber: het gaat opvallend slecht met de visserij.

Twintig boten gaan de zee op, in de hoop op de beste vangst. Hoewel het voor toeschouwers een vrolijke dag lijkt met veel muziek en verbroedering, zou het volgens belangengroep Piskabon hun laatste kampioenschap kunnen zijn.

Vissers zien hun vangst de laatste jaren steeds achteruitgaan, zegt De Lanoy. “Vroeger ging je ’s ochtends vroeg weg en kwam je terug met 20 vissen en nu misschien maar met 5! De laatste jaren is het drastisch veranderd voor de vissers dankzij klimaatverandering en hoe het koraalrif ervoor staat. Als het allemaal zo doorgaat, is er geen toekomst voor de vissers.”

“De helft van het jaar is er bijna niks om te verkopen!”, vertelt visser John Soliana. De vissersorganisatie houdt vaker bijeenkomsten met wetenschappers om het rif te beschermen. Hij en zijn collega’s zien in de praktijk dat ze steeds minder vissen vangen. “Vroeger gingen 15 boten de hele dag het water op en nu zo’n 30, maar toch vangen ze precies hetzelfde aantal.”

‘Wie neemt verantwoordelijkheid?’

Piskabon heeft kritiek op de lokale overheid, omdat die niet hard genoeg zou opkomen voor hun belangen. “Zij geven altijd als argument: als we geen geld krijgen van Nederland, kunnen we ook niks doen. Zo wordt het een vicieuze cirkel. Wie neemt verantwoordelijkheid?”

“De lokale overheid heeft het altijd over toerisme, toerisme, toerisme. Maar toerisme is ook voor een groot deel afhankelijk van de vispopulatie en de visserij!”, zegt De Lanoy. “Ik weet nog niet wanneer de dag komt dat ze zich dat gaan realiseren. Elke toerist wil in een restaurant de catch of the day bestellen, dus het is super belangrijk voor de economie van het eiland.”

Vissers hebben ook gezinnen om te onderhouden

Ook visser Soliana ergert zich aan de houding van de lokale politiek. “We kaarten dit al jaren bij ze aan en er gebeurt niks! Wij vissers hebben ook gezinnen. De gemeente moet laten zien dat ze klaar staan om te helpen en dat ook écht doen.”

Volgens zijn collega Marion Nicolaas kunnen ze er niet omheen: ze moeten van hun zuurverdiende geld nu fors investeren in moderne vistechnieken. “Want als je dat niet doet, kun je het dus wel vergeten om nog iets te vangen. Maar het is zo duur.”

“En vismateriaal wordt met de dag duurder”, zegt Soliana. “Of je hebt bepaalde papieren nodig en ook dat kost geld. Als de overheid ons met dit soort dingen zou helpen, wordt het minder belemmerend. Ik denk ook dat Den Haag een verantwoordelijkheid heeft om hierbij te helpen.”

Bron: NTR/CaribischNetwerk