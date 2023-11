CN | Curaçao.nu: masterlicenties nooit op de juiste wijze verlengd

Sinterklaas is aangekomen in de haven van Bonaire. Onder begeleiding van een brassband komt hij dit jaar met extra Zwarte Pieten van boord.

Sommige pieten hebben hun gezicht volledig in een kleur geschminkt. Anderen hebben één helft zwart geschminkt en de andere helft kleur. Dit jaar zijn er opvallend meer Zwarte Pieten te zien dan vorig jaar.

In Nederland zijn er in de afgelopen op steeds minder plekken Zwarte Pieten te zien, na jarenlang demonstraties en debat. Op Bonaire wordt de discussie veel minder gevoerd. Veel ouders die aanwezig zijn bij de intocht, zeggen geen moeite te hebben met Zwarte Piet.

“Ik denk dat de meeste mensen er ook geen kwaad in zien, want anders zou het hier niet zo vol zijn”, vindt Indira, die samen met haar kindje en andere familieleden is komen kijken. “Ik zie er ook geen kwaad in.”

Video: Marit Severijnse

Jerely moet er wel even over nadenken. “Ik zie het probleem niet zo”, zegt ze. “We zijn er hier aan gewend dat de pieten er zó uitzien.”

Europese-Nederlanders: ‘Wie zijn wij om er iets van te vinden?’

Dat er op Bonaire wél veel Zwarte Pieten te zien zijn, blijkt bij een rondgang gevoelig te liggen bij verschillende Europese Nederlanders die naar Bonaire zijn verhuisd.

“Voorheen had ik hier nooit echt een mening over”, zegt Kim uit Amsterdam. “Maar nu ik hier woon vind ik er toch wel wat van. Dat de witte man de ‘goedheiligman’ is en de zwarte pieten zijn knechten zijn.. Met het oog op het slavernijverleden vind ik dit echt niet oké.”

“Tegelijkertijd denk ik: wat vinden de mensen hier ervan? Als zij oké zijn met Zwarte Pieten, wie zijn wij dan weer om er iets van te vinden?”

“Ik stond er toch versteld van hoeveel Zwarte Pieten er waren in plaats van gekleurde”, zegt Eline. “Want vorig jaar waren er toch meer in een kleur geschminkt. Dat vind ik toch jammer.”

“Het lijken vooral de Europese-Nederlanders te zijn die er een ding van maken”, merkt Eline. “Het gaat er hier eigenlijk niet over onder de lokale bevolking. Dus het is typisch en valt op. Ik zag wel dat Sinterklaas iets minder wit geschminkt was dit jaar, dat is ook een ontwikkeling.”

“Ik twijfel hier wel over, hoor”, reageert een andere Europees-Nederlandse vrouw. “Eigenlijk vind ik dat ik niet iets kan zeggen over wat de bevolking hier daarvan vindt of hierbij voelt. Dus ik vind het vooral mensen hun eigen keuze en wat zij zelf fijn vinden.”

‘Ik weet dat er mensen zijn die hier moeite mee hebben’

Verschillende ouders die Caribisch Netwerk bij de intocht spreekt, zeggen mensen te kennen die er veel moeite mee hebben.

Voor Dony, die opgegroeid is op het eiland, hoort Zwarte Piet bij de intocht op Bonaire. “Maar er is ook een grote groep die hier wel problemen mee heeft.”

“Ik weet dat er mensen zijn die het zich wel persoonlijk aantrekken”, zegt Indira. “Zij vinden het wel discriminatie. Al zitten die mensen niet in mijn directe cirkel.”

‘Later deze discussie voeren’

Ook Wendelson zegt dat er op Bonaire vast wel tegenstanders zijn van zwarte piet. “Maar je ziet nu kinderen die het naar hun zin hebben: ze lachen, ze genieten”, zegt Wendelson. “Als we het daar echt met elkaar over willen hebben, laten we deze dag aan de kinderen voorbij gaan.”

Wendelson vindt dat het iets is ‘uit het verleden’. “Tuurlijk is het belangrijk dat we het verleden kennen, maar laten we het vooral leuk houden en stoppen met teveel daarin blijven hangen.”

Bron: NTR/CaribischNetwerk