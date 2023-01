AntilliaansDagblad | Vissers boos en teleurgesteld

Kralendijk – Waarom wordt de visserspier op Sorobon nu opeens wel opgeknapt terwijl op eerdere oproepen hiertoe van visserij coöperatie Piskabon nooit is gereageerd?

De vissers weten het antwoord wel. Er komt Koninklijk bezoek en die gaan gebruik maken van de pier op Sorobon.

Piskabon en met name de vissers van Sorobon uiten in een brief aan Roy Martina, directeur van de afdeling Ruimte en Ontwikkeling van het Openbaar Lichaam Bonaire, hun ongenoegen over de gang van zaken.

,,Tot onze verbazing hebben we kennis genomen van het bezoek van de Koninklijke Familie aan Sorobon en dat er gebruik wordt gemaakt van de visserspier om per boot naar de mangroven te gaan”, aldus Piskabon die zegt het als een belediging te ervaren dat wat voor de vissers niet kan, voor het Koninklijk Paar wel mogelijk is.

Voorzitter Ernst de Lanoy wil van het eilandbestuur concrete antwoorden op eerdere verzoeken van Piskabon om de pier te herstellen en eist dat de herstelwerkzaamheden worden uitgevoerd conform de natuurregels die hiervoor zijn opgesteld. Op zich stellen deze herstelwerkzaamheden weinig voor. Er zijn grote platen hout op de pier geschroefd om hem begaanbaar te maken.

Het opknappen van de pier staat trouwens niet op zichzelf. De afgelopen week en zelfs gisteren is er met man en macht gewerkt om de route die volgende week zaterdag wordt afgelegd door het Koninklijk Paar en Prinses Amalia, op te knappen. Langs de hele Kaminda Sorobon zijn struiken langs de weg gekortwiekt, de ergste gaten worden gedicht en gisteren werd de Kaya Nikiboko Zuid aan het oog onttrokken door een zandwolk doordat een vrachtwagen met een veegrol heen en weer reed over het fietspad om het zand te verwijderen.

Voor wat betreft het fietspad deed de ‘sneeuwschuiver’ zijn werk maar of de omwonenden er blij mee waren valt te bezien. Iets wat omhoog gaat komt immers ook weer een keer naar beneden. In dit geval in de tuin, op de porch of in de huiskamer.

Bron: Antilliaans Dagblad