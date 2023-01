AntilliaansDagblad | ‘Onware aantijgingen’

CBCS herkent zich niet in uitlatingen Nina Ansary; verhalen van schade gaat door

Willemstad/Philipsburg – ,,Nina Ansary neemt haar toevlucht tot onware en lasterlijke aantijgingen”, stelt de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten (CBCS).

Dit is in reactie op de ‘Complaint’ tegen de CBCS die zij door haar Amerikaanse advocaten bij de United States District Court for The District of Columbia afgelopen week liet indienen.

De Centrale Bank constateert dat diverse media de nodige aandacht besteden aan de uitingen van Nina Ansary. ,,De CBCS herkent zich geenszins in deze uitingen”, zo liet de toezichthouder van de financiële sector gisteren weten.

,,Opvalt dat Nina Ansary haar toevlucht neemt tot onware en lasterlijke aantijgingen tegen landen en bestuursorganen van het Koninkrijk en functionarissen die bij de Ennia-zaak betrokken zijn.”

En de CBCS verder: ,,Daarbij presenteert zij zich, net als haar vader (Hushang Ansary, red.), als een maatschappelijke weldoener. Dit terwijl een onafhankelijke rechter in het Koninkrijk der Nederlanden gemotiveerd heeft geoordeeld dat zij, evenals haar vader, zich schuldig heeft gemaakt aan onrechtmatige daden jegens Ennia en haar polishouders.”

Om die reden is ook Nina Ansary veroordeeld tot betaling van een schadevergoeding van meer dan 945 miljoen gulden, aldus de Centrale Bank in Willemstad in de persverklaring. ,,Voorts hebben onafhankelijke rechters in de Verenigde Staten (VS) uitspraken gedaan in het voordeel van Ennia, vertegenwoordigd door de CBCS.”

De opmerkingen in de aanklacht en in een door het Amerikaanse advocatenkantoor namens Nina Ansary uitgebracht persbericht ‘met betrekking tot de verkoop van Banco di Caribe uit de Ennia-Groep, stroken niet met de werkelijkheid en zijn lasterlijk’.

Het communiqué daarover: ,,Deze verkoop is tot stand gekomen na een professioneel en zorgvuldig gevoerd proces, waarbij de CBCS zich heeft laten bijstaan door deskundige en internationaal gerenommeerde kantoren uit Nederland en de Verenigde Staten.” Het betreft het advocatenkantoor De Brauw Blackstone Westbroek (Nederland), Deloitte Financial Advisory Services (Nederland) en de investment bank Broadspan Capital (VS).

Tot slot stelt de Centrale Bank dat er ‘geen sprake is van een op handen zijnde vertrek van enige topfunctionaris van de CBCS’, doelend op uitingen van Nina Ansary inzake financieel-economisch directeur José Jardim, waarover het Antilliaans Dagblad al berichtte dat hij stellig ontkent binnenkort een nieuwe aan te nemen.

,,De CBCS blijft zich concentreren op de kern van de zaak: het verhalen van de schade die door de Ansary’s c.s. is toegebracht, dit in het belang van de polishouders van Ennia.”

In Amerika heeft Nina Ansary de advocaten van Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan in de arm genomen. In het hoger beroep in verband met de aansprakelijkheidsprocedure die de CBCS namens Ennia tegen de Ansary’s en enkele ex-bestuurders aanspande en in eerste aanleg won, treedt het lokale advocatenkantoor VanEps namens haar op. Murray Attorneys at Law is de Curaçaose gemachtigde van haar vader en diverse overige oud-bestuurders van Ennia. De hoger beroepszaak dient medio maart.

Bron: Antilliaans Dagblad