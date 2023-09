AntilliaansDagblad | Tournee van 120 flamingo’s’

Kralendijk – Tourism Corporation Bonaire (TCB) heeft 120 flamingo’s op een internationaal avontuur gestuurd als onderdeel van haar toerismecampagne ‘In Our Nature’.

Tijdens de tour die via New York naar Toronto en Miami gaat worden drie gratis reizen weggegeven.

De flamingo’s zijn hun tour op 7 september in New York City begonnen en vliegen op 16 september naar Toronto. Aan het einde van de maand eindigt ‘de vlucht’ in Miami. Mensen in de drie genoemde steden kunnen de groep flamingo’s vinden door de website www.flashflamboyance.com te bezoeken . Elk pop-upevenement biedt fotomomenten, gratis prijzen, informatie over de eilandbestemming en de kans om een gratis reis voor twee personen naar Bonaire te winnen. Voor elk van de drie steden is één reis beschikbaar. Alleen degenen die persoonlijk aanwezig zijn, komen in aanmerking voor deze gratis reis.

,,We hopen dat bezoekers door onze ‘flash flamingo flamboyance’ genieten van een klein voorproefje van ons eilandparadijs en geïnspireerd worden om onze prachtige flamingo’s in hun natuurlijke habitat te zien”, aldus TCB-ceo Miles Mercera. ,,We kijken ernaar uit om ‘Bon biní!’ te zeggen tegen de drie gelukkige winnaars die alles kunnen gaan ontdekken wat Bonaire te bieden heeft.”

Bron: Antilliaans Dagblad