AntilliaansDagblad | Speeltuin voor alle kinderen in Rincon

Kralendijk – Afgelopen week is de speelplaats bij Kolegio San Luis Bertran in Rincon feestelijk geopend in het bijzijn van vele kinderen die actief betrokken zijn geweest bij de herinrichting van de speeltuin.

De overwoekerde speeltuin is veranderd in een veilige, vriendelijke en kleurige speelplaats waar alle kinderen kunnen samenspelen.

Dave Ensberg-Kleijkers, directeur bestuurder van Jantje Beton, en Regiline Sambo, teamleider bij Zorg en Jeugd Caribisch Nederland ( ZJCN), waren bij de opening aanwezig. Jantje Beton, hét goede doel dat zich sinds 1968 samen met kinderen en jongeren inzet voor meer en uitdagender speelruimte en meer speelkansen, is sinds 2021 betrokken bij de herinrichting van deze speeltuin. Op basis van wensen en ideeën van kinderen is er een ontwerp gemaakt door Bodifée Design. Zij heeft rekening gehouden met de mogelijkheid dat er zowel kinderen met als zonder een beperking samen kunnen spelen. De speelplek is hiermee de eerste inclusieve speelplek op Bonaire.

,,Vanuit Jantje Beton vinden we het heel belangrijk dat in het Koninkrijk der Nederlanden speelplekken worden ontwikkeld. De mogelijkheden om te spelen en te bewegen in de eigen woonomgeving zijn op Bonaire beperkt. Terwijl dit juist zo belangrijk is om je als kind gezond te ontwikkelen”, aldus Ensberg-Kleijkers.

Volgens Sambo maakt spelen kinderen vaardiger in bewegen en is het een sociale activiteit. ,,Ook komen mensen uit de gemeenschap op die plek samen waar ze elkaar kunnen ontmoeten. VWS is erg blij me de renovatie van deze speeltuin, ook gezien de ligging bij het Cruyff Court en de school”, aldus Sambo.

