AntilliaansDagblad | Verkoop vuurwerk op Aruba gestart

Oranjestad – Vanuit de Franse Pas zijn gisternacht onder politiebegeleiding 19 vuurwerkcontainers op transport gegaan.

De containers zijn naar diverse verkooppunten gebracht, waar de handelaren vanmorgen mogen beginnen met het uitladen en vullen van de schappen. Vanaf vandaag tot en met zaterdag 31 december is het toegestaan om vuurwerk te verkopen.

Een van de 57 vuurwerkverkooppunten staat bij de rotonde van Tanki Leendert. Het bord ‘Skyrocket Fireworks’ is niet te missen. De Arubaanse eigenaar Henry Fingal was tijdens de kerstdagen met zijn team druk bezig om de container – met de toen nog lege schappen – te installeren en de tent die moet beschermen tegen de zon. Het Antilliaans Dagblad sprak gisteren met hem op locatie, terwijl diverse auto’s al toeterend langsreden. De echte vuurwerkliefhebber herkent het verkooppunt al.

Fingal laat de vereiste documenten zien die duidelijk zichtbaar in de container hangen. Ook de brandblusser is aanwezig. ,,Twee maanden geleden zijn we begonnen met het regelen van de vergunningen. Dit is allemaal netjes afgehandeld. We zullen deze week weer controles krijgen, om te laten zien dat ook de verkoopcontainer aan alle eisen voldoet, maar daarover maak ik me geen zorgen.” Op de papieren prijken de stempels en handtekeningen van de Dienst Technische Inspectie (DTI), Directie Volksgezondheid (DVG), Dienst Openbare Werken (DOW), de brandweer en het Korps Politie Aruba (KPA). Zij zijn belast met de handhaving en de controle.

In de afgelopen jaren publiceerden de autoriteiten op tijd preventietips voor het publiek om veilig om te gaan met vuurwerk. Ook werd het publiek geïnformeerd over de tijden waarop vuurwerk mag worden verkocht en wanneer het mag worden afgestoken. De pers kreeg ook altijd informatie over het aantal containers en het aantal verkooppunten. De autoriteiten bleven nu echter stil en konden aan deze krant de gevraagde informatie niet verstrekken.

Fingal heeft een deel van de informatie wel voorhanden. ,,Aruba heeft dit jaar 57 verkooppunten, dat zijn er 4 minder dan vorig jaar. Vanuit Wela komen 16 nieuwe containers met vuurwerk. Daarnaast waren er nog 3 over van vorig jaar. In totaal gaat het dus om 19 vuurwerkcontainers.”

Op de vraag wat er in de container van Skyrocket Fireworks zit, zegt Fingal: ,,Wij zijn gespecialiseerd in siervuurwerk en we verkopen pagara’s. Dit doen we al 29 jaar.” Zijn bedrijf heeft één verkooplocatie, maar werkt samen Jumbo Fireworks, die als verkooplocatie Bushiri heeft. ,,We hebben een gezamenlijke container en deze wordt van Wela naar Bushiri gebracht. Daar nemen wij de container in ontvangst en dan kunnen we beginnen met uitladen.”

Hij heeft een brede grijns als hij over zijn bedrijf praat. ,,Deze week en de jaarwisseling is voor mij de mooiste tijd van het jaar.” Hij laat een video zien van het afsteken van een pagara. ,,Dat is onze pagara, die steken we zaterdag om 15.00 uur af, hier bij de rotonde. En dan, als de verkoop gesloten is, kan ik zelf beginnen met vuurwerk afsteken.”

