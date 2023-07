AntilliaansDagblad | Overheid kan grond Bonaire kopen

Gerecht geeft toestemming voor terreinen van ‘eigenaar onbekend’

Kralendijk – Het gerecht geeft het Openbaar Lichaam Bonaire (OLB) de mogelijkheid zich te melden voor gronden waarvan de ‘eigenaar onbekend’ is zodat deze opgekocht en alsnog ontwikkeld kunnen worden.

Dit staat in een beschikking van 14 juli dit jaar.

Verwezen wordt naar een ‘boedel-rolzitting’ op 17 oktober 2023 waarop terreinen staan, veelal braakliggend, die samen meer dan 400.000 vierkante meter beslaan en die een onduidelijke eigendomssituatie kennen. ,,Het gaat om terreinen die op naam staan van lang geleden overleden personen, of waarvan de registratie van het Kadaster ‘eigenaar onbekend’ vermeldt.

In de beschikking staat verder: ,,Dit soort problematische oude boedels komt op Bonaire en op Curaçao veel voor. In 2007 is een bijzondere wettelijke regeling ingevoerd die een oplossing kan brengen. In het kort komt het erop neer dat de rechter stukken grond in eigendom kan toekennen aan de ‘gebruikers’ (meestal bewoners van het terrein of afstammelingen van de oorspronkelijk rechthebbende).

Op die manier ontstaat alsnog een normale eigendomssituatie. Een wettelijke eis is daarbij dat, wanneer dat nodig is, er een behoorlijke inrichting en ontwikkeling van het terrein moet komen. Als de gebruikers dat zelf niet kunnen bewerkstelligen, kan de rechter het terrein in eigendom toekennen aan de overheid, die het vervolgens – voor zover dat redelijk is – moet ontwikkelen en in koop, erfpacht of huur moet uitgeven aan de individuele gebruikers.”

‘Gaat vaak om niemandsland’

