AntilliaansDagblad | Minister pareert kritiek parlementariër

Oranjestad – Minister Xiomara Maduro van Financiën noemt de kritiek van parlementariër Miguel Mansur (Accion 21) op haar ‘een emotionele reactie’. ,,Om de financiën van Aruba op orde te brengen, moeten beslissingen worden genomen. Belangrijk daarbij is om het hoofd erbij te houden”, reageert ze.

ARUminister,,Alle rapporten over financiële beslissingen zijn openbaar en kunnen worden ingezien. Mensen kunnen zelf zien wat het werk van de minister is. Ik heb contact met het Internationaal Monetair Fonds, Fitch, Standard and Poor’s, de Centrale Bank en het College Aruba financieel toezicht (CAft). Al deze instanties geven aan dat Aruba – de minister van Financiën – tijdens de pandemie ervoor heeft gezorgd dat de financiële schade zo veel mogelijk werd beperkt. Aruba heeft in 2019 een overschot bereikt. Dat corona ervoor zorgde dat we weer terugvielen in een schuld, doet daar niet aan af. We zijn in staat om naar een financieringsoverschot te komen.”

Maduro geeft aan dat mensen die inhoudelijk willen meekijken met haar werk, terechtkunnen op www.gobierno.aw.

De minister reageert ook op de opmerking over de aanwijzing die ze volgens Mansur had moeten krijgen. ,,De Rijksministerraad besloot in 2022 dat Aruba geen instructie hoefde te krijgen. Het CAft wilde Aruba wel een instructie geven, maar dat werd ingetrokken nadat Aruba zijn zienswijze doorstuurde. We hebben kunnen uitleggen wat we op financieel gebied doen en waarom een aanwijzing niet terecht was. Het Arubaanse parlement heeft de zienswijze van Aruba ook ontvangen. Mansur kan in dat document lezen dat een aanwijzing voor mij als minister niet op zijn plaats was.”

Maduro laat weten dat het belangrijk is dat ze als minister van Financiën het hoofd koel houdt. De financiële situatie van Aruba is delicaat en er moeten beslissingen worden genomen die niet makkelijk zijn en zeker niet populair. Ze geeft aan dat ze gewend is aan kritiek en aan aanvallen. ,,Het parlement kan altijd een motie van wantrouwen indienen. Maar dat hindert het werk niet, we gaan door om de financiën op orde te brengen.”

‘CAft redt financiën’

,,Het is niet de minister van Financiën die de Arubaanse financiën op orde brengt, maar het College Aruba financieel toezicht.”

Dat is een deel van de kritiek die fractieleider Miguel Mansur (Accion 21) heeft geuit in de richting van minister Xiomara Maduro (MEP).

Hij richtte zich onder andere op de motie van wantrouwen die de bewindsvrouw heeft overleefd tijdens de recente openbare vergadering over de bbo-aan-de-grens. Mansur verwees naar de aanwijzing die het CAft eerder had willen opleggen. ,,Minister Maduro heeft bijna een aanwijzing gekregen. Het CAft adviseerde de Rijksministerraad om de aanwijzing op te leggen. Was dat gebeurd, dan had Maduro moeten aftreden en was wellicht de regering gevallen. De minister is er echter in geslaagd om onder druk van de dreigende aanwijzing het financieringstekort terug te brengen naar 143 miljoen florin, zoals het CAft had gevraagd.”

Mansur vindt het niet terecht dat de minister pronkt met deze veren. ,,De regering werd gedwongen door het Caft om de aanbevelingen te implementeren om de aanwijzing te voorkomen.”

Bron: Antilliaans Dagblad