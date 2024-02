PBC | Surfers trotseren elementen voor ‘Kind & Kanker’ op Curaçao

Kralendijk – De Raad van Toezicht (RvT) van de Scholengemeenschap Bonaire heeft de uitgebreide procedure voor de werving en selectie van een nieuwe bestuurder voor het College van Bestuur (CvB) van de SGB afgerond.

Dennis Volmer is op 1 februari benoemd tot voorzitter van het CvB.

F15 BON nieuwe directeur cmykDe RvT zegt er alle vertrouwen in te hebben dat Volmer met zijn opleiding, achtergrond en bestuurlijke ervaring een positieve bijdrage gaat leveren aan de SGB. Volmer heeft inderdaad een imposante staat van dienst. Na een carrière in het leger stapte hij in 2011 binnen bij de gemeente Tynaarlo. Vanaf 2015 verruilde hij de overheid voor het onderwijs. Tot 2020 was de bedrijfsvoering zijn corebusiness en in 2020 werd hij benoemd tot afdeling directeur en daarna tot kern directeur regio bij het RSG de Borgen in Groningen. En dan nu de benoeming tot op Bonaire.

Hij heeft er alle vertrouwen in zo blijkt uit een statement op LinkedIn, ,,Daadkracht koppelen aan gezond verstand, een goed stel hersens en snel verbanden leggen. Dit gemengd met een juiste hoeveelheid menselijkheid en ik bereik in alle omstandigheden het optimale resultaat waar de groep voor staat”, aldus Volmer die een opleiding bedrijfskunde heeft gedaan aan de Open Universiteit en in 2020 een MBA schooleider heeft afgerond aan de Netherlands Business Academy.

Met deze benoeming is het bestuur, gevormd door Dennis Volmer en Rico van der Schee, weer compleet nadat de vorige directeur, Klaske Apperloo, in mei 2023 na de nodige strubbelingen tussen haar en een deel van het management binnen een jaar nadat ze was aangesteld alweer moest vertrekken. In het afgelopen half jaar heeft Frans van Efferink, die in 2022 met pensioen ging als voorzitter van het CvB, deze taak tijdelijk op zich genomen.

Bron: Antilliaans Dagblad