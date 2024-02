AntilliaansDagblad | Veiligheidsplan carnaval in werking

Oranjestad – De Arubaanse autoriteiten zullen tijdens carnaval volgens het Veiligheidsplan werken. Het Crisis Management Office (CMO) heeft dit plan dinsdag ingediend bij minister-president Evelyn Wever-Croes (MEP).

De intentie is dat het plan ook na carnaval wordt gebruikt tijdens alle grootschalige evenementen waar meer dan 2.000 bezoekers op af komen.

,,Aruba zet hiermee in de regio de toon om de veiligheid van burgers tijdens grote evenementen te garanderen”, stelt Wever-Croes,. Met nog een paar weken carnaval te gaan, doen de regering en CMO dan ook een beroep op alle carnavalsgroepen en bands om de belangen van carnavalisten voorop te stellen en het Veiligheidsplan toe te passen.

Het is voor het eerst dat Aruba met een veiligheidsplan voor carnaval werkt. Het plan is door CMO opgesteld samen met carnavalsorganisator Smac. Alle carnavalsgroepen zijn er bovendien bij betrokken. De leider van elke carnavalsgroep heeft een individueel gesprek gehad met CMO en de gemaakte afspraken zijn ondertekend. Op deze manier wordt de veiligheid van alle deelnemers en iedereen eromheen gegarandeerd. Aan het plan werken ook de politie en Dienst Technische Inspectie mee.

Het Veiligheidsplan bevat onder andere afspraken over de geluidsnormen. Daar is premier Wever-Croes zeer over te spreken. Zij werkt al jaren mee aan het promoten van gehoorbescherming tijdens carnaval. Tijdens de kinderparades mag het geluid maximaal 90db zijn en de kinderen moeten minimaal op 7 meter afstand van de speakers blijven. Ze moeten verplicht oordopjes in als extra bescherming. Zowel de regering als het CMO vinden dat ze kinderen moeten beschermen tegen het oplopen van permanente gehoorschade. Voor volwassenen geldt de verplichting niet, zij hebben eigen verantwoordelijkheid. Tijdens de gewone parades mag het aantal decibel oplopen tot maximaal 120.

Het CMO zal tijdens alle parades controleren of iedereen zich aan het Veiligheidsplan houdt. Tot nu toe ziet het CMO dat bijna alle bands zich aan de geluidsnormen houden. Tijdens de laatste carnavalsparade in Oranjestad had 95 procent van de kinderen oordopjes in.

De intentie van het Veiligheidsplan is om het ook na carnaval te blijven gebruiken. Aruba telt meerdere evenementen waaraan meer dan 2.000 mensen meedoen, zoals concerten.

Het veldziekenhuis, waarover het Antillaans Dagblad op 2 februari schreef, maakt overigens ook deel uit van dit Veiligheidsplan.

Bron: Antilliaans Dagblad