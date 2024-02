SMH | The private chat messages from inside an Australian billionaire’s ‘money machine’

Kralendijk – Het nieuwe coronavaccin van Novavax zonder mRNA is op Bonaire beschikbaar. Dat laat de afdeling Publieke Gezondheid (PG) weten.

Vaccins met mRNA hebben vetbolletjes met de code van het coronavirus, deze bolletjes zitten niet in het nieuwe vaccin.

Novavax is bedoeld voor burgers die niet eerder de coronaprikken hebben gehaald, omdat ze bijvoorbeeld allergisch zijn voor mRNA. Het nieuwe vaccin is ook bedoeld voor mensen die gewoon geen vaccins met mRNA erin willen. Het Novavax vaccin maakt gebruik van een eiwit dat ook op het coronavirus zit. In het vaccin zitten hele kleine deeltjes van dit eiwit, deze zijn in een lab nagemaakt. Er zit ook een stof in die ervoor zorgt dat de verdediging van het lichaam tegen het eiwit wordt versterkt. Nadat iemand de prik heeft gekregen, maakt het lichaam antistoffen aan tegen dit eiwit van het coronavirus. Als het lichaam daarna in contact komt met het coronavirus, komen deze antistoffen heel snel in actie.

Iedereen van 12 jaar en ouder kan de prik met Novavax krijgen. Voor een goede bescherming tegen corona zijn er twee prikken van het vaccin nodig. Na de eerste prik duurt het drie weken voordat een persoon de tweede prik kan krijgen. Er is ook een boosterprik van Novavax beschikbaar, drie maanden na de eerste twee prikken.

Burgers die dat willen, kunnen de prik op afspraak halen bij de afdeling Publieke Gezondheid, Kaya Gilberto F Croes 24. Ze kunnen voor een afspraak het gratis nummer 0800 0800 bellen. Dit nummer is ook bedoeld voor mensen die vragen hebben over het nieuwe vaccin. Wie twijfelt of het nieuwe vaccin iets voor hem is, kan met de huisarts overleggen.

Bron: Antilliaans Dagblad