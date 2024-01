Democracy now! | Thursday, January 18, 2024

Nu investeren om straks hogere kosten te voorkomen



Kralendijk – Komend weekend organiseert Fundashon Alzheimer Bonaire (FAB) een tweedaags symposium met als thema ‘Samen naar een dementievriendelijk Bonaire’. Het doel is om een eerste stap te zetten naar een toekomstbestendige ouderenzorg waar nadrukkelijk ruimte is voor mensen met dementie.

Hoe we het ook wenden of keren, het aantal mensen met een vorm van dementie neemt de komende decennia in een rap tempo toe doordat de samenleving vergrijst. Ook Bonaire gaat hiermee te maken krijgen. Tijdens het symposium van 20 en 21 januari wordt gekeken naar hoe Nederland en de andere vijf Caribische eilanden met dit probleem omgaan en naar de lessen en uitdagingen van de dementiezorg op Bonaire. De elf sprekers die zijn uitgenodigd zullen het onder meer hebben over hoe de angst voor dementie, die bij veel mensen heerst, (deels) kan worden weggenomen, wat mantelzorgers kunnen betekenen en wat de rol van de overheid hierin is. Tijdens paneldiscussies wordt verder gesproken over hoe de zes Nederlands Caribische eilanden zich kunnen voorbereiden op wat er komen gaat.

Alzheimer is een vorm van dementie, maar niet alle vormen van dementie zijn alzheimer. Dementie is een verzamelnaam voor verschillende ziektes die de hersenen aantasten en die ervoor zorgt dat de hersenen informatie niet meer goed verwerken. Hoe de ziekte verloopt, hangt heel erg af van de soort dementie en van welke hersenfuncties er beschadigd raken en in welke volgorde. Er zijn in totaal meer dan vijftig ziektes die onder ‘dementie’ vallen. De ziekte van Alzheimer is de bekendste en meest voorkomende vorm van dementie. Zo’n 70 procent van de mensen met dementie heeft de ziekte van Alzheimer. De ziekte begint vaak sluipend, met geheugenproblemen en zorgt ervoor dat iemand steeds meer afhankelijk wordt van de omgeving. Uiteindelijk kan iemand met Alzheimer niet meer zelfstandig functioneren en vaak kan familie de zorg ook niet meer aan. Het leidt niet alleen tot geheugenproblemen en problemen met het doen en herkennen van wat vroeger heel gewoon was, maar ook het karakter verandert waardoor er stemmingsveranderingen of depressie op de loer liggen.

Dementie is (nog) niet te genezen maar met de juiste behandeling kunnen de achteruitgang en symptomen wel worden geremd. Daarnaast is er nog veel dat gedaan kan worden om zo goed mogelijk met de ziekte om te gaan. Voorzitter Evert Piar van FAB maakt zich wel eens zorgen over de toekomst. De stichting bestaat 12 jaar en heeft in die tijd al een heleboel bereikt maar in vergelijking met Nederland staat de zorg voor demente inwoners op Bonaire in de kinderschoenen. Het ontbreekt aan de nodige voorzieningen zoals goede opvang en aan financiën. ,,Ik schaam me wel eens wanneer me op een van de Franse of Engelse eilanden gevraagd wordt waarom we nog steeds niet de voorzieningen van Nederland hebben terwijl we er wel onderdeel van uitmaken”, aldus Piar. Een van de problemen is volgens hem dat FAB te maken heeft met twee overheden, een landelijke en een lokale. Hij zegt wel blij te zijn dat er nu, met financiële steun van het openbaar lichaam, een symposium kan worden gehouden.

De opvang voor mensen met dementie is op Bonaire slecht geregeld. Bovendien zijn niet alle gevallen bekend door het ontbreken van de benodigde data en het taboe dat erop rust. ,,Geschat wordt dat er nu 300 demente ouderen zijn en dat dit aantal tot 2050 zal toenemen tot ongeveer 1.200.” Onder hen zijn ook jongdementen. Dit zijn mensen die jonger zijn dan 65 jaar. Op Bonaire zijn er op dit moment twee, waarvan er eentje in Nederland wordt verpleegd en de andere nog thuis bij het gezin woont, ‘met alle gevolgen van dien’. De impact die dit heeft op een gezin met relatief jonge kinderen is volgens Piar enorm. Niet in de laatste plaats doordat er één en mogelijk twee salarissen wegvallen. Het wachten is op een extra verzorgingstehuis waarvan de voorbereiding in gang zijn gezet. ,,Er is behoefte aan zeker 70 extra plekken. Wanneer het gerealiseerd kan worden zullen er ook gespecialiseerde verpleegkundigen/verzorgenden moeten worden aangetrokken om deze doelgroep adequaat te kunnen helpen.” Eén ding staat voor Piar als een paal boven water. Wanneer er nu niet geïnvesteerd wordt zullen de kosten in de toekomst alleen maar verder toenemen.

