Democracy now! | Thursday, January 18, 2024

Oranjestad – De salarissen van ambtenaren kunnen niet worden geïndexeerd, omdat de vakbonden de onderhandelingen vertragen. Dat stelt minister-president Evelyn Wever-Croes (MEP).

,,De regering wacht sinds oktober vorig jaar tot de vakbonden deelnemen aan een commissie die over dit thema gaat onderhandelen.”

Ze heeft aan de media een brief beschikbaar gesteld waaruit blijkt dat aan de vakbonden Seppa, SPA, Sada, Topa, Simar en FTA vorig jaar oktober is gevraagd om vertegenwoordigers aan te wijzen die zitting nemen in een commissie die over de indexering gaat praten.

Dat overleg is in november 2019 al begonnen. Toen Aruba door de covid-pandemie werd getroffen, was het niet meer mogelijk om hier mee verder te gaan. Door covid werden andere prioriteiten gesteld.

Aruba is nu uit de pandemie en de premier heeft bij de vakbonden aan de bel getrokken. ,,De regering wil samen met de vakbonden tot een structurele oplossing komen over de indexering.” Wever-Croes heeft de ervaring dat de vakbonden regelmatig de straat op gaan om indexering te eisen. ,,Zo hoeft het echter helemaal niet te gaan. De kosten van levensonderhoud zijn gestegen. De regering moet als werkgever om die reden ambtenaren compenseren via indexering.”

Het idee van de regering is om een formule samen te stellen op basis waarvan de indexering wordt berekend. ,,Helaas hebben de vakbonden geen gehoor gegeven aan de uitnodiging die de regering drie maanden geleden stuurde. Ze hebben niet laten weten wie namens de vakbonden in de commissie komt.” De premier doet de oproep nu via de media. Ze wil van de vakbonden horen wat het probleem is om aan de commissie deel te nemen. ,,De regering is de werkgever van ambtenaren en wij hebben de verantwoordelijkheid om de salarissen aan te passen. Dat zal rust en zekerheid geven binnen de overheid.”

Bron: Antilliaans Dagblad