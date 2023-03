AntilliaansDagblad | Dit jaar mogelijk recordhoeveelheid sargassum

Onduidelijk of en wanneer Bonaire er echt last van krijgt



Kralenijk – Grote plakken sargassum komen van duizenden mijlen deze kant op, ook richting Bonaire. Dat meldt Arjan de Wolff op zijn LinkedIn-pagina. Hij kijkt terug naar 2017 toen hij net directeur was van de Stichting Natuurparken Bonaire (Stinapa) en het sargassum in alle hevigheid toesloeg.

Stinapa bevestigt dat er grote hoeveelheden van het alles verstikkende zeewier onderweg zijn naar het Caribisch gebied maar dat Bonaire er de eerste een tot twee weken nog geen last van zal hebben. ,,Op dit moment lijkt het noordelijker voorbij te drijven”, aldus Judith Raming van Stinapa. Ze zegt dat ze al langere tijd bezig zijn met de voorbereidingen om het zo snel mogelijk weer op te ruimen. In februari spoelde er ook sargassum aan maar door al die voorbereidingen is de overlast tot nu toe meegevallen.

,,Er spoelt zo nu en dan wat aan maar het komt niet massaal bij Sorobon ‘aan land’, maar wat noordelijker waar het niet zo opvalt.” De voorzorgsmaatregelen die Stinapa heeft genomen lijken volgens Raming tot nu toe te werken. Er liggen grote drijvende vangarmen in het water die het zeewier naar één punt dwingen waar het met grote kranen uit het water wordt geschept.

Sargassum is een natuurlijk voorkomende soort zeewier dat in kleine hoeveelheden op volle zee geen kwaad kan. Maar door vervuiling van met name de grote rivieren in het Caribisch bassin en door opwarming van de zee ‘bloeit en groeit’ sargassum en spoelt het aan op de stranden van de eilanden in het Caribisch gebied. Ook in Florida is er veel overlast door het zeewier.

USA Today meldde onlangs dat meer dan 24 miljoen ton sargassum de Atlantische Oceaan bedekte in juni 2022, een stijging van 18,8 miljoen ton in vergelijking met mei. Dit blijkt uit een rapport van het Optical Oceanography Lab van de University of South Florida. In het rapport wordt de hoeveelheid ‘een nieuw historisch record’ genoemd. Op satellietfoto’s is goed waar te nemen dat grote hoeveelheden sargassum deze kant opkomen en hoewel het ‘zeewierseizoen’ van maart tot oktober is, begon het dit jaar eerder dan gepland in het Key West-gebied en in Cancun, Mexico.

De beelden uit 2017, de eerste keer dat zo’n massale aanspoeling van rottend sargassum het eiland trof, laten goed zien hoe ernstig het was. De Wolff was nét directeur van Stinapa dat destijds niet de machines, niet de tools, niet de mensen en niet het geld had om de milieuramp adequaat aan te pakken en het ambtelijk apparaat in Den Haag gaf volgens de Wolff geen sjoege. Sargassum, eenmaal aangespoeld en in ondiep water, neemt zonlicht en zuurstof weg en verrot, vergiftigt, verstikt en doodt al het zeeleven eronder zoals schildpadden, koraal, haaien, vissen en kreeften.

,,Pas toen we honderden vrijwilligers hadden en de soldaten van Compagnie in de West van Parera naar Bonaire waren uitgerukt kregen we de handjes die nodig waren. Maar goed materiaal voor opruimen en zelfs preventie van sargassum? Geen ministerie nam de telefoon op”, aldus De Wolff. ,,De media-aandacht hielp een heel klein beetje; net als de hoorzitting in de Tweede Kamer die er met hulp van Kamerleden met begrip voor de urgentie van kwam, en waar we probeerden duidelijk te maken dat sargassum een terugkerend onderdeel van de klimaatramp voor Bonaire zal blijven.” Inmiddels heeft Stinapa financiële steun ontvangen van zowel Nederland als de lokale overheid.

Bron: Antilliaans Dagblad