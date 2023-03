AntilliaansDagblad | British Airways nieuw toerismetijdperk

Oranjestad – De komst van British Airways (BA) naar Aruba betekent een ‘nieuw tijdperk’ voor Aruba. Het eerste toestel landde zondagavond op Arubaanse bodem. Aruba Tourism Authority (ATA) is heel blij met de samenwerking.

Het levert bovendien ook een verbinding op met Antigua, waar de vlucht van BA een tussenstop maakt.

,,We zijn net terug uit Londen, waar we met een delegatie van British Airways hebben gesproken. We zien dat er vanuit Groot-Brittannië vraag is naar Aruba en het is nu makkelijker om naar Aruba te vliegen. ATA zal onze bestemming groots gaan promoten op de Britse markt, zowel onder touroperators als onder consumenten”, zegt directeur Ronella Croes. Aruba heeft in het verleden vaker promotieacties in Groot-Brittannië gehouden. Zo was Aruba afgebeeld op de taxi’s in Londen, in het metronetwerk en bij Wimbledon. Daar kan nu aan worden toegevoegd dat het vliegtuig van BA op luchthaven Reina Beatrix staat.

Het kostte ATA bijna tien jaar onderhandelen om BA op Arubaanse bodem te krijgen. De Engelse luchtvaartmaatschappij vliegt twee keer per week via Antigua naar Aruba, op donderdag en zondag. Vlucht BA2157 vertrekt van Londen Gatwick om 10.00 uur, vertrekt uit Antigua om 14.35 uur en landt op Aruba om 16.30 uur. Vlucht BA2156 vertrekt uit Aruba om 18.30 uur en landt op Antigua om 20.15 uur. Vlucht BA2156 vertrekt uit Antigua om 21.15 uur en landt op Londen Gatwick om 10.15 uur

Van alle bezoekers die in 2022 vanuit Europa naar Aruba kwamen, bestond 13 procent uit Britse toeristen. De verwachting is dat dit percentage dit jaar stijgt naar 15 procent. Het doel van ATA is om het bezoekersrecord van 21 procent (Europese toeristen) dit jaar te gaan verbreken. Het record is gevestigd in 2017.

Directeur Joost Meijs van Aruba Airport Authority (AAA) is blij met de directe verbinding met Londen. ,,In een zeer concurrerende sector is het essentieel om het hele jaar door een rechtstreekse dienst te hebben met gemakkelijke verbindingen vanuit grote markten. Dit is een teaminspanning geweest.”

London Gatwick Airport (LGW) is een grote internationale luchthaven gelegen bij Crawley, West Sussex, Engeland. Het ligt ongeveer 47 km van het centrum van Londen. Vanuit LGW is er een treinverbinding naar Europa.

British Airways maakt deel uit van de One World Alliance, samen met twaalf andere luchtvaartmaatschappijen: Alaska Airlines, American Airlines, Cathay Pacific, Finnair, Iberia, Japan Airlines, Malaysia Airlines, Qantas, Qatar Airways, Royal Air Maroc, Royal Jordanian en SriLankan Airlines.

Bron: Antilliaans Dagblad