Extra | Journaal 3 juni 2024

Kralendijk – Ook op Bonaire beginnen de Europese verkiezingen te leven bij de politieke partijen. De MPB komt met een uitgebreide uitleg waarom het ook voor inwoners van Bonaire belangrijk is om hun stem te laten horen.

De UPB geeft in 10 regels een stemadvies.

Op 6 juni 2024 worden verkiezingen gehouden voor het Europees Parlement. Het is volgens de MPB van groot belang dat iedereen zijn stem laat horen. De partij roept daarom op om deel te nemen aan deze verkiezingen en een stem uit te brengen. ,,Door te stemmen, draagt u bij aan de democratische processen die voor ons eiland van belang zijn. Uw stem heeft invloed op de keuzes die in het Europees Parlement gemaakt worden en op de toekomst van Bonaire. U kunt zorgen dat in het Europees Parlement vertegenwoordigers komen die ons eiland een goed hart toedragen”, aldus de MPB.

De Europese Unie (EU) heeft volgens de partij van Hennyson Thielman veel voordelen voor het eiland. Zo verstrekt de EU fondsen voor infrastructuurprojecten, economische ontwikkeling en milieuverbeteringen. ,,Dit betekent betere wegen, duurzame energieprojecten en een groenere omgeving.” Als onderdeel van de EU hebben bedrijven op Bonaire toegang tot een grotere afzetmarkt wat de handel en economische groei op het eiland stimuleert. Op het gebied van onderwijs en training investeert de EU in onderwijsprogramma’s en beroepsopleidingen. Hierdoor krijgen jongeren en volwassenen meer kansen om zich te ontwikkelen en bij te dragen aan de lokale economie.

Maar de EU heeft volgens de MPB meer voordelen. ,,Ze ondersteunt projecten die gericht zijn op het behoud en de bescherming van het unieke natuurlijke erfgoed. Dit zorgt ervoor dat Bonaire een aantrekkelijk en duurzaam eiland blijft en door de samenwerking met de EU wordt Bonaire beter gepromoot als toeristische bestemming, wat leidt tot meer bezoekers en inkomsten voor de lokale gemeenschap.” Ook de gezondheidszorg profiteert van de EU. Door investeringen in betere gezondheidsvoorzieningen verbetert de kwaliteit van de zorg volgens de MPB voor alle inwoners. Tenslotte beschermt het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens ook Bonairianen tegen schending van mensen- en burgerrechten. ,,Laten we samen de toekomst van Bonaire in eigen hand nemen. Maak gebruik van uw stemrecht en ga stemmen op 6 juni 2024”, aldus de MPB.

Partij Union Patriotiko Boneriano (UPB), vertegenwoordigd door de heer James Kroon, adviseert iedereen in Nederland en op de BES en CAS-eilanden om hun stem toe te vertrouwen aan Kenville Kleinmoedig, kandidaat nummer 18 op de gecombineerde lijst van Partij van de Arbeid/ GroenLinks. Kroon zegt naar de doelstellingen van Kleinmoedig te hebben geluisterd en is van mening dat hij als enige kandidaat die de BES- en CAS-eilanden vertegenwoordigt, het verdient om deze steun te krijgen.

Bron: Antilliaans Dagblad