Extra | Journaal 3 juni 2024

Oranjestad – Het Water- en Energiebedrijf (WEB) vraagt klanten die veel energie consumeren, om te bezuinigen. De vraag naar energie is al een jaar structureel hoog en blijft toenemen.

Om enigszins te kunnen voldoen aan de vraag, investeert WEB in een tijdelijke plant van 20 Megawatt.

Voor die investering heeft WEB een akkoord gesloten met het Nederlandse bedrijf Bredenoord. De ondertekening vond afgelopen vrijdag plaats. Bredenoord levert een mobiele plant, die door WEB kan worden ingezet als de vraag naar energie een piek bereikt. De mobiele plant zal ook een back-up zijn als de Recip-motoren uitvallen of buiten werking moeten worden gesteld voor onderhoud.

De mobiele plant bestaat uit achttien containers van 20 feet, waarin generators zitten van 850 KW en motoren van het merk Cummins. WEB huurt deze plant van Bredenoord, voor een bedrag van 5 miljoen dollar voor twee jaar. De kosten voor de dieselbrandstof zijn ongeveer 12 miljoen dollar. De kosten voor de onderdelen bedragen iets meer dan 6 miljoen florin, aldus WEB.

Nu het contract is ondertekend, kan de planning starten voor het installeren van de motoren. Dat zal naar verwachting eind juli beginnen. WEB wil de mobiele plant vanaf augustus in gebruik nemen.

Tijdens de ceremonie van het ondertekenen van het contract, legde de directeur van WEB uit waarom de keuze is gemaakt om voor een mobiele plant te gaan. Dit heeft te maken met recente economische ontwikkelingen, met een structurele en drastische toename in het toerisme en met ontwikkelingen in de bouw. Ook klimaatverandering speelt een rol. WEB realiseert zich dat er moet worden geïnvesteerd in apparatuur om aan de toenemende vraag naar energie te kunnen blijven voldoen. De WEB-machines draaien constant en maken overuren. De uitdaging voor WEB is om energie te blijven produceren, maar tegelijkertijd ook motoren onderhouden. Voor dat onderhoud is het noodzakelijk dat de motoren buiten werking wordt gesteld. Dat is niet makkelijk als de motoren constant draaien.

De WEB-directeur merkte op dat de plannen van het bedrijf altijd zijn gebaseerd op verwachtingen en calculaties, wat niet makkelijk is. Betrouwbare data is essentieel, een goede analyse ook. WEB constateert dat de vraag naar energie sinds mei 2023 enorm aan het toenemen is. Er komen meer klanten bij, als gevolg van economische groei en de groei in het toerisme.

Het bedrijf kijkt ook naar de piek in de vraag naar energie. September is traditioneel een warme maand, waarin meer energie wordt gebruikt. In september 2023 was de piek 155 Megawatt. WEB verwacht dat die piek aankomende september hoger wordt, 165 tot 170 Megawatt. De mobiele plant biedt een extra 20 Mega Watt, wat WEB kan gebruiken om tijdelijk meer energie te kunnen produceren.

Behalve de investering in de mobiele plant, gaat WEB binnenkort op Balashi batterijen installeren en de bestaande Recip-3 plant met drie extra motoren uitbreiden.

Bron: Antilliaans Dagblad