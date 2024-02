Telegraaf | ’Joran van der Sloot heeft seks met drie vrouwen in Peruaanse gevangenis’

Lima – Joran van der Sloot heeft in de gevangenis seks met minstens drie verschillende vrouwen.

Ondanks dat hij in Peru nog tot 2045 een straf uitzit voor de moord op Stephanie Flores en drugshandel, lijkt hij populair onder de vrouwen. Dat vertelt een woordvoerder van het Nationaal Penitentiair Instituut van Peru, de gevangenis waar Van der Sloot wordt vastgehouden, aan de Amerikaanse krant New York Post.

De 36-jarige Nederlander kreeg toestemming voor ’bezoek zonder toezicht’ laat de woordvoerder weten: „Hij heeft dezelfde rechten als elke andere gevangene.” Het is volgens vrienden van Van der Sloot geen verrassing dat hij een lijstje met bedpartners heeft. „Hij is een player, hij is altijd een player geweest”, vertelt jeugdvriend Cas Arends aan de Amerikaanse krant. „Vrouwen hebben zich om een of andere reden altijd aangetrokken gevoeld tot Joran.”

Twee uur in intieme setting

Volgens de Peruaanse wetten hebben gevangenen recht op privébezoeken om seks te hebben met partners van buiten. Lokale autoriteiten bevestigen dat bezoekers twee uur mogen doorbrengen met hun partner in een intieme setting. Van der Sloot heeft maar liefst drie vrouwen op zijn lijstje gezet en die is goedgekeurd door de Peruaanse gevangenis. Een van de drie vrouwen is zijn vriendin Eva Pacohuanaco.

Pacohuanaco en Van der Sloot hebben sinds 2020 een relatie. Pacohuanaco werd ervan verdacht in het begin van hun relatie, drugs voor Van der Sloot de gevangenis in te hebben gesmokkeld. Het zou gaan om 300 gram cocaïne en 140 gram marihuana. Er hing Pacohuanaco een straf van 18 jaar boven het hoofd, maar ze werd niet veroordeeld. Ondanks zijn vaste relatie met Pacohuanaco zal Van der Sloot volgens zijn vrienden nooit monogaam zijn. Ook niet in de gevangenis.

Door de jaren heen zijn er zeven vrouwen goedgekeurd voor bezoek zonder toezicht. Een van die vrouwen was zijn ex-vrouw Leidy Figueroa. Zij werd zwanger van hun dochter Dusha Trudie, geboren in 2014, op een van die privébezoeken.

