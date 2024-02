Telegraaf | ’Joran van der Sloot heeft seks met drie vrouwen in Peruaanse gevangenis’

Een Nederlandse militair van de Koninklijke Landmacht is gisteren op Curaçao overleden. De militair was gaan snorkelen bij het strand Playa Porto Marie, maar kwam niet terug. Na een urenlange zoektocht werd het lichaam gevonden.

De identiteit van het slachtoffer is niet bekendgemaakt. Ook is niet bekend of het om een man of een vrouw gaat.

Gistermiddag ontving de kustwacht van het Caribisch Gebied de melding dat er een Nederlandse militair vermist werd, nadat die in zijn of haar vrije tijd was gaan snorkelen. Dat deed de militair bij Playa Porto Marie, een strand in Bandabou, Curaçao, gelegen bij de plaats Sint Willibrordus.

Op het land en in het water gezocht

De kustwacht stuurde onmiddellijk een helikopter en een vliegtuigje de lucht in om te helpen bij de zoektocht, schrijft de organisatie in een bericht op sociale media. Ook langs de kust werd gezocht en vrijwillige duikers zochten samen met duikers van de Koninklijke Marine in het water.

“Enkele uren later is het lichaam gevonden”, schrijft het ministerie van Defensie in een persbericht. De familie van de militair is op de hoogte gebracht en er wordt op dit moment onderzoek gedaan naar de doodsoorzaak.

