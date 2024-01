DKR | Will Johnson: Voorstel Bonaire schadelijk voor Saba

In de Nacht van Caribisch Netwerk op NPO Radio 1 ontvangt presentator Guilliano Payne gasten die een link hebben met de eilanden. Vanavond is dat Nigel Maduro.

Hij werd eind vorig jaar bekend op zijn geboorte-eiland Aruba nadat hij op de muren van een aantal hotels een graffiti-boodschap had achtergelaten met schreeuwende rode letters: NO MORE HOTELS.



In deze aflevering praat Guilliano met Nigel die intersectioneel milieu-activist is, kunstenaar en duurzaamheidsspecialist. Intersectioneel wil zeggen dat hij zich bezighoudt met zowel de gevolgen voor milieu als ook voor mensen, inheemse mensen in het bijzonder.

Tekst gaat door onder video

Nigel ziet zijn geliefde eiland langzaam opgeslokt worden door het massatoerisme en de projectontwikkelaars die de natuur en het ecosysteem vernietigen.

Held

Andries Tromp is de held van Nigel. Een inheemse Arubaan en was leider van de eerste inheemse opstand tegen het koloniale leven en de Nederlandse heersers in 1795.

Pas op zijn twintigste hoorde Nigel voor het eerst van Andries Tromp. Er is geen standbeeld en op school krijgen leerlingen geen geschiedenisles over hem. De samenleving op Aruba is een neo-kolonialistisch systeem. Mensen schamen zich soms ook voor hun inheemse identiteit, ze willen niet herinnerd worden aan het gevoel van tweederangs burger zijn. Nigel ziet hem als inspiratie om voor je eigen land op te komen en op te staan voor rechtvaardigheid en om moed te tonen.

Het eerste nummer van de nacht is Verde van VHOOR. Dit nummer herinnert Nigel aan zijn dagen op het strand, het tropische gevoel. Elke keer als hij op het strand was, speelde hij dit liedje dat hem het gevoel van vrijheid gaf.

Over mooi gesproken, de mooiste plekken op Aruba zijn voor hem Sasarawiegi. Een strand met duinen in het westen van Aruba. Een andere plek is de berg Jamanota. Dat voelt voor hem heel spiritueel.

Inheems

Nigel is een geboren en getogen inheemse Arubaan. Maar van de cultuur zelf is niet veel meer over, behalve een tatoeage op zijn arm. Er zijn oude grottekeningen maar die zijn beschadigd door toeristen die hun naam erbij hebben geschreven.



Hij is zich gaan verdiepen in zijn inheemse afkomst toen hij in Nieuw-Zeeland woonde. Daar kwam hij voor het eerst in aanraking met een inheemse bevolking.

Dan is het alweer tijd voor muziek: Honeypot feat. White Mike met het nummer Livin‘ EZ. Een van zijn favoriete liedjes van een lokale band. Veel nostalgische gevoelens erbij omdat het een lied was van toen hij jong was. Het heeft ook Caribische elementen die hem erg aanspreken.

Actie

Nigel heeft vorig jaar met een ludieke graffiti actie gevoerd tegen de bouw van meer hotels op Aruba. Dat heeft hem in een klap bekend gemaakt en zijn ambitie is om de toekomst van Aruba en de te natuur beschermen.

Terug naar Aruba

Het nummer GRiZ van Driftin’ Ft. Son Little. Het doet hem denken aan zijn terugreis naar Aruba die hij maakte na vijf jaar in het buitenland. De tekst “I’m drifting my way back home” voelde alsof hij thuiskwam na een hele reis van zichzelf ontdekken.

Het nummer van Mirage van Rebelution is een reggae-lied die hem terugbrengt naar de tijd dat hij in Nieuw-Zeeland was toen hij voor Greenpeace werkte. Het was een lied die hij steeds luisterde als hij heimwee had en het gaf hem motivatie om nog harder te werken en ook om zijn doelen te bereiken in Nieuw-Zeeland om terug te gaan naar Aruba

Het laatste nummer van dit eerste uur is van Greentea Peng met het nummer Mr. Sun (miss da sun). Dit lied luisterde hij toen hij weer last had van heimwee en hij in Nederland of Zweden was en last had van een winterdepressie.



Tweede Uur

Nigel Maduro is dit tweede uur nog te gast. Vorig jaar ging hij na vijf jaar weer terug naar Aruba en zag hoe het eiland was veranderd. Veel meer hotels en stranden waren minder toegankelijk voor de bewoners. En dat alles voor het toerisme.

Tekst gaat door onder video

Podcast: Latin Impact

In het tweede half uur en het begin van de derde uur hoor je elke week een aflevering van een podcast. Deze week wordt afgetrapt met de podcast Latin Impact. In deze serie gaat Nina Jurna op zoek naar de meest indringende songs van Zuid-Amerika.

Hoe klinkt het leven op dat continent door in de bossanova of latin jazz, cumbia, reggaeton of salsa en in muziek uit Suriname, Curaçao, of Mexico?

In deze eerste aflevering gaat Nina Jurna in gesprek met de van oorsprong Braziliaanse zangers Lilian Vieira. Ze praten over het racisme in Brazilië, de jaren onder Bolsonaro en het punt waar Brazilië nu is.

Derde Uur

In het derde uur is de tweede aflevering van de podcast-serie Latin Impact waarin Nina Jurna in gesprek gaat met Rosita Leeflang over de onweerstaanbaar ritmische kaseko-muziek en over de King of Kaseko: Lieve Hugo.

Kitten Rescue

Guilliano neemt ons mee naar Curaçao waar hij belt met Miriam Bleeker-Coccoris, die voorzitter is van stichting Kitten Rescue Curaçao. Ze vertelt ons over haar toewijding van het redden van kittens op het eiland.

Het begon allemaal in 2014 toen ze voor het dierenasiel op Curaçao werkte. Daar werd ze geconfronteerd met veel kittens die werden binnengebracht. Er was niet genoeg personeel en geen genoeg tijd om voor ze te zorgen en toen begon ze de diertjes mee naar huis te nemen. Dat werd toen zoveel dat haar man haar voorstelde om te professionaliseren of te stoppen. Die laatste was geen optie.

Muziek is er van Belua van de Rincon Boyz.

Tumba festival

Morgen is de finale van het Tumba Festival op Curaçao. Dertig deelnemers, ook vanuit Aruba, Bonaire en Nederland, gaan battlen (vechten) met hun composities om te zien wie dit jaar de Tumba-koning of -koningin wordt. Manfred ‘Feco’ Gomes weet er alles van.

Bron: NTR/CaribischNetwerk