NTR | Scholieren leren over een vergeten Arubaanse verzetsheld, Boy Ecury

Project ‘Op zoek naar Boy Ecury’

“Op zoek naar Boy gaat over onze gedeelde held. Maar het gaat ook over de held in onszelf en in onze omgeving. Want dat mogen we niet aan anderen overlaten. Dat moeten we zelf doen”, aldus Groot van stichting Cultuurgeneratie. “De beste kwaliteiten van onze transnationale geschiedenis zijn in hem terug te vinden. Alle redenen voor de jongeren van vandaag van onze beide landen om zich aan te spiegelen. Om trots te zijn op Boy.”

Het project is een ‘transnationaal eerbetoon’ aan de Arubaanse verzetsheld, zegt de organisatie. Jongeren verdiepten zich in digitaal archiefonderzoek in de familie Ecury. Op basis van wat ze vonden, gingen ze creatief aan de slag met beeld, theater, poëzie. Studenten van de Mediacollege uit Amsterdam maken een korte documentaire. Op de Art Fair in november 2022 voerden Arubaanse scholieren een tableau vivant op. Dat gaan ze ook weer opvoeren als het koninklijke gezelschap de Arubaanse stad San Nicolas bezoekt maandagmiddag.