NTR | Giften en reistickets leiden tot jaar celstraf voor Arubaanse politicus Sevinger

De Arubaanse oud-minister en huidig parlementariër Benny Sevinger heeft een jaar cel, waarvan zes maanden voorwaardelijk, opgelegd gekregen voor omkoping en verduistering.

Ook mag hij zich voor vijf jaar niet verkiesbaar stellen of als ambtenaar werken.

De politicus zou zich volgens de rechter hebben laten omkopen met giften en donaties van vrienden en AVP-aanhangers. Hij stelde daarvoor in ruil erfpacht terreinen beschikbaar, die aan derden werden verkocht tegen hoge bedragen.

Gelijk na de uitspraak vrijdag is de politicus in hoger beroep gegaan.

“Ik heb voor hekwerk betaald, maar de bonnen heeft de rechter niet gezien; ik kan het bewijzen. Het hekwerk was een gift en de sponsoring is via de stichting gegaan. Dat zijn de twee punten waarvoor wij verder gaan vechten”, aldus Sevinger tegen Caribisch Netwerk direct na de uitspraak.

Giften en reistickets

Via zijn stichting Fundacion Curason Berde (FCB) zou de oud-minister ruim 170.000 florin aan donaties en sponsoring hebben ontvangen. Ook zou hij met geld van de stichting reistickets voor zijn vrouw hebben betaald.

Van gratis drank voor de verjaardag van zijn dochter, tot hulp bij de bouw van zijn woning. Sevinger kreeg allemaal cadeaus in ruil voor toplocaties zoals Eagle Beach en Palm Beach.

De giften en donaties komen van personen die hoopten dat hij als minister voordelig zou beslissen op hun erfpachtaanvragen. Sevinger ontkent dat hij wie dan ook een voorkeursbehandeling heeft gegeven.

‘Spin in het web’

Het Openbaar Ministerie had vijf jaar celstraf geëist. Sevinger zou volgens het OM als hoofverdachte en als ‘spin in het web’ fungeren in verschillende onderdelen van de rechtszaak Avestruz.

Ook wilde het OM dat de politicus voor de komende tien jaar niet als politicus gekozen zou mogen worden of als ambtenaar worden aangesteld, maar de rechter vond het bewijs onvoldoende.

“Dit laat zien dat ik mijn werk naar eer en geweten heb gedaan”, zei Sevinger na de uitspraak vrijdagmiddag.

Stempelmachine

Tijdens de rechtszaak werd Sevinger verweten dat hij een ‘stempelmachine’ was die overal zijn akkoord gaf voor aanvragen van erfpachtterreinen. Sevinger tekende in zijn ambsperiode meer dan 4000 aanvragen voor erfpachtterreinen.

“Inderdaad. Ik wilde niet dat ze mij zouden verwijten dat ik mensen voortrek, iedereen die bij mij kwam was oké en bij de DIP (Dienst Infrastructuur en Planning, red.) moest men hun werk doen”, was zijn antwoord.

Minder investeerders na omkoping

Volgens de rechter heeft Sevinger zich schuldig gemaakt van omkoping en zorgt dat voor een enorme schade voor het eiland.

Sevinger was van 2009 tot 2017 minister van Infrastructuur, Integratie en Ruimtelijke Ordening voor de AVP. Hij is momenteel parlementariër en nog steeds lid van dezelfde partij, die momenteel in de oppositie zit.

Geen terreinen meer voor drie jaar De strafzaak was tegen meerdere personen, waaronder ambtenaren. Zes verdachten zijn tot deels onvoorwaardelijke straffen veroordeeld. Vier personen zijn veroordeeld tot twee jaar celstraf met een jaar voorwaardelijk en een geldboete vanwege oplichting. Alle vier de verdachten krijgen een proeftijd van drie jaar waarin zij geen terreinen onder welke naam dan ook mogen verkrijgen. Een oud-ambtenaar, en vriend van Sevinger, kreeg twee jaar celstraf met een jaar voorwaardelijk vanwege actieve omkoping en witwassen. Daarnaast werd de winst van 1,3 miljoen dollar afkomstig van de verkoop van zijn erfpachtterreinen verbeurd verklaard. Verder kreeg een ondernemer een taakstraf en geldboete opgelegd vanwege omkoping. Vijf andere verdachten werden vrijgesproken.

Bij de straf is opgenomen dat Sevinger vijf jaar niet mag deelnemen aan verkiezingen en niet als ambtenaar mag werken. Wat de veroordeling betekent voor zijn politieke carrière kon hij vrijdag niet zeggen. ”Dat moet ik eerst met de partij bespreken.”

Bron: NTR/CaribischNetwerk