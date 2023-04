NTR | Bestuurder die fietser op Bonaire doodrijdt: ‘Vergeef me, het was geen opzet’

De bestuurder die op eerste kerstdag 2022 een fietser heeft doodgereden, smeekt de familie om vergiffenis tijdens de behandeling van de rechtszaak. Nabestaanden zijn daar niet aan toe; zij willen gerechtigdheid.

Op 25 december 2022 stapt Emiliano T. in zijn auto. Even later, rond 06.30, raakt hij een fietser met zijn auto. Uit getuigenverklaringen en de sporen op de plaats van het ongeluk, concludeert justitie dat de verdachte bestuurder met een te hoge snelheid heeft gereden. De bestuurder rijdt na het ongeluk door.

Na enkele uren geeft de verdachte zichzelf aan bij de politie. Uit onderzoek blijkt dat hij dronken achter het stuur heeft gezeten. Het dodelijk verkeersongeval is dan ook volledig aan T. te verwijten, zegt het Openbaar Ministerie.

Justitie eist een gevangenisstraf van 3 jaar, waarvan 1 jaar voorwaardelijk. Daarnaast wordt een rijverbod van 4 jaar geëist.

Bij de rechtbank is er extra beveiliging. Binnen in de zaal zit onder andere de medefietser, een maatje die het ongeluk zag gebeuren. Er zijn verder veel vrienden en kennissen van het slachtoffer in de zaal. De familie volgt alles in Nederland via een geluidsverbinding.

‘Vergeef me’

De verdachte is tijdens de hele zitting zichtbaar aangedaan. Als de rechter naar zijn persoonlijke omstandigheden vraagt, vertelt T. dat hij het ongeluk blijft ‘herbeleven’. Hij zegt het intense verdriet van de familie zich te kunnen voorstellen, omdat hij eerder zijn eigen broer heeft verloren in een verkeersongeluk op de scooter.

Elke keer als T. het woord krijgt van de rechter, herhaalt hij dat het hem spijt. “Vergeef me, het was niet mijn bedoeling. Het spijt me echt wat er gebeurd is”, zegt de verdachte in het Papiaments. Een tolk vertaalt wat hij zegt.

“Hij heeft eerder aangeven zijn excuses te willen aanbieden en een brief geschreven”, zegt de advocaat van Emilio T. “Maar de familie heeft gezegd daar nog geen behoefte aan te hebben.”

‘Dader heeft levens verwoest’

De medefietser leest tijdens de rechtszaak twee verklaringen voor; van de moeder en de zus van de overleden fietser. “Een kind hoort niet eerder dan zijn ouder te overlijden. Ik hoop dat de dader beseft hoeveel levens hij heeft verwoest”, laat de moeder weten. In de zaal hoor je tijdens de verklaringen mensen snikken of huilen.

‘Nachtmerrie van elke fietser’

Bonaire heeft geshockt gereageerd op de tragische dood van het slachtoffer. Uit de reacties die daarna online en in de media volgen, blijkt dat veel mensen op het eiland zich zorgen maken om de verkeersveiligheid. In de afgelopen jaren zijn er meer fietsers op de weg, terwijl ze vaker mensen dronken achter het stuur zouden zien rijden.

Uren later na het dodelijke ongeluk op kerstdag wordt een blaastest bij T. gedaan als hij zichzelf aangeeft. Daaruit blijkt nog steeds een te hoge alcoholgehalte; 845 microgram.

5 bekers whiskey

T. verklaart dat hij die avond 5 bekers whiskey heeft gedronken. “Ik heb dit nooit eerder gedaan, maar het was een feestdag.”

“Het is de nachtmerrie van elke fietser, van achteren geschept te worden door een auto”, zegt de rechter. “In het dossier zien we het ontzielde lichaam van het slachtoffer. Het is een enorme tragische samenkomst van omstandigheden.”

De verdachte zit inmiddels bijna vier maanden in voorarrest. Nog nooit eerder op Bonaire is een verdachte in een verkeersongeval zo lang in voorarrest geweest.

Kritiek op justitie

Op de sociale media en in de Bonairiaanse media – in de krant en op de radiostations – kreeg justitie steeds het verwijt dat ze de Bonairiaan ongelijk zouden behandelen vanwege zijn afkomst. Tijdens de zitting heeft de rechter, het OM en de verdediging hier ook aandacht aan besteed. Justitie zou volgens critici alleen hard optreden tegen de verdachte omdat hij een zwarte Bonairiaan is en het slachtoffer een witte Europese Nederlander.

De officier van justitie benadrukt dat het verlengen van het voorarrest van T. te maken heeft, dat hij onder invloed van alcohol was. “Niet in alle gevallen wordt de verdachte gelijk vastgehouden. Maar het OM hanteert absoluut geen twee maten.”

Het verzoek om het voorarrest niet te verlengen, werd afgewezen omdat de dodelijke aanrijding voor een shock zorgde op het eiland. Zo bepaalde uiteindelijk de rechter-commissaris. De vrijlating zou voor onrust in de maatschappij kunnen zorgen.

Uitspraak

Op donderdag 4 mei doet de rechtbank uitspraak. De nabestaanden eisen een schadevergoeding van 27.900 dollar; het maximale bedrag dat geëist kan worden.

