NTR | Arubaanse migranten over koninklijk bezoek: ‘We hadden ze zó graag willen ontmoeten!’

Venezolaanse en Colombiaanse migranten op Aruba balen ervan dat ze volgende week geen officiële ontmoeting hebben met het koningshuis. Ze hadden graag willen laten zien hoe belangrijk migranten zijn voor het eiland, vertellen de organisaties.

Bijna 40 procent van de Arubaanse bevolking bestaat uit mensen die ergens anders zijn geboren. De meeste migranten komen uit Latijns-Amerika.

Sinds de crisis in Venezuela, zijn er naar schatting 16.000 ongedocumenteerde Venezolanen op het eiland; 5.000 Venezolanen hebben een legale status.

“Ik merk wel dat ze op Aruba bang zijn dat we met zovelen komen, angst voor het onzekere wat er dan gaat gebeuren”, vertelt Grislynn Hernandez van La Casa del Venezolano (buurthuis voor Venezolanen). Deze xenofobie is hardnekkig, zegt ze.

“Het is voor ons migranten heel belangrijk om aan de buitenwereld te laten weten dat wij ook bijdragen aan Aruba.”

“We zijn als motor van de vooruitgang, een fundamenteel onderdeel van de Arubaanse samenleving”, zegt ook Moises Fernandez van de vereniging Amigos de Colombia.

‘Het is een gemis’

Daarom willen zij als migranten laten zien hoe zij bijdragen aan het eiland. En ook hoe ze verbonden zijn met de Arubanen. Hernandez: “We hadden dat aan de koninklijke familie kunnen laten zien. Of we hadden ons zichtbaar kunnen maken in het defilé.”

Maar niemand van de organisatie heeft hen benaderd of verteld waar ze zich konden melden, vertellen ze.

“Het is een gemis in het programma van hun bezoek”, zegt Fernandez, “dat er geen interactie is gepland met de Latino-migranten, eigenlijk met de hele migrantengemeenschap. Vooral omdat je een koninklijk lid hebt dat Spaans spreekt, met een Latijns-Amerikaanse achtergrond.”

De Arubaanse commissie die het programma in elkaar heeft gezet, reageert op de kritiek. Ze geven mee dat er ‘geprobeerd is om de koninklijke familie een gebalanceerd beeld te geven’ van het eiland. “Niet alleen met een formeel deel, maar ook zijn er verschillende contactmomenten met de burgers.” Het voorstel is eind vorig jaar besproken met het koninklijk huis en goedgekeurd, aldus de organisatie.

Weinig mensen weten af van het koninklijk bezoek

Een ander punt wat Fernandez wil maken: vanuit het koninklijk huis en de Arubaanse regering is er in de afgelopen weken weinig promotie gemaakt over het bezoek. “Wat willen ze met hun bezoek? Er is een gebrek aan informatie wat ze op Aruba komen doen.”

Het bezoek leeft daarom ook minder in de Colombiaanse gemeenschap, concludeert hij. “Sommigen gaan wel kijken, maar er is nergens iets georganiseerd om het oranjegevoel met elkaar te kunnen delen.”

Oranjegevoel onder migranten

Beide vertegenwoordigers merken op dat er een ‘oranjegevoel’ leeft onder migranten. “Dat is een onderdeel van integreren”, zegt Hernandez. “Het is spannend dat ze komen, de eerste keer ook voor Amalia.”

En ja Máxima..”, verzucht ze. “Het voelt alsof er een beetje van ons in de koninklijke familie leeft. Latijns-Amerikanen kijken toch met trots als ze voorbijkomt.”

Wat willen migranten aan het koningshuis vertellen?

Als het van de organisatie had gemogen, had Hernandez aan de koninklijke familie laten zien hoe migranten de nieuwe cultuur leren kennen en hoe ze iets teruggeven aan Aruba van hun eigen cultuur. Ze wilde graag meegeven hoe belangrijk het is dat de culturen aansluiten, omdat daardoor minder uitsluiting is.

In La Casa del Venezolano vertelt Jenny Mota, die tien jaar geleden naar Aruba migreerde, dat haar favoriete koninklijk lid ook koningin Máxima is. “Ze voelt als een vertegenwoordiger van onze gemeenschap.”Aan Amalia zou ze het liefst willen vragen of de prinses voor meer begrip kan zorgen onder het personeel van Dimas. Dat is de Arubaanse organisatie die over verblijfsvergunningen gaat.

“Zij behandelen de cliënten niet goed. Ze begrijpen niet dat het heel moeilijk is om te vertrekken uit je land en ver weg te zijn van je familie, je vrienden. Al in 2019 zei Dimas dat mijn vergunning klaar is, maar wanneer krijg ik die echt in mijn handen?”

Toch vindt ze het fijn om op Aruba te wonen. “Het is alleen onzeker. Stel, de wet verandert van de ene op de andere dag en wij moeten weg.. Maar ik heb hoop dat dit koninklijk bezoek het toch beter maakt.”

‘Het zou mooi zijn als Amalia met jonge migranten kan praten’

De Venezolaanse community-manager Luis Zarrage heeft ook een boodschap voor prinses Amalia. “Het zou mooi zijn als zij met jonge migranten kan praten. Over hun ervaringen, hun integratie. Maar ook hoe het vergaat op eilanden die kolonies zijn geweest van een land ver weg. Dat zijn onderwerpen waar jonge mensen nog veel over kunnen leren. Ook Amalia voor als ze straks koningin wordt.”

“Venezolanen blijven komen”, zegt Grislynn Hernandez. “Het eiland zit zowat aan Venezuela vast. Historisch zijn de banden al heel hecht. Mijn vader is van hier, ik ben Venezolaanse, mijn Venezolaanse opa was getrouwd met een Nederlandse. Vanaf de dag dat we zijn geboren, zijn we met elkaar verbonden.”

