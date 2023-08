AntilliaansDagblad | Vrachtvluchten Venezuela-Aruba

Oranjestad – Vrachtvluchten tussen Aruba en Venezuela worden toegestaan als ze via Curaçao komen. Met deze indirecte vluchten past Aruba het beleid aan, nadat Curaçao de grens met Venezuela heropende.

Minister Ursell Arends (Raiz) van Transport maakt dat bekend. Het nieuwe beleid moet lokale ondernemingen helpen om via Curaçao toch vracht binnen te krijgen. Directe vluchten tussen Aruba en Venezuela zijn verboden, en dat verbod blijft gehandhaafd, zegt de minister. Dat verbod gaat zowel om directe passagiersvluchten als om vrachtvluchten.

Het nieuwe beleid is tijdelijk en wordt daarom Interim Beleid Luchtvaart genoemd. Het is het antwoord van de Arubaanse regering op recente ontwikkelingen in de luchtvaartsector. Arends doelt op het feit dat Curaçao onlangs de grens met Venezuela wel heeft geopend, terwijl Aruba de grens nog gesloten heeft.

Aan de indirecte vluchten zijn voorwaarden verbonden, waar commerciële vluchten zich aan moeten houden totdat de grens met Venezuela weer open gaat. Vluchten vanuit Venezuela naar Aruba – of andersom – zijn beperkt tot drie keer per week. De luchtvaartmaatschappijen moeten beschikken over een commerciële vergunning die door beide partijen is goedgekeurd. De Arubaanse regering staat toe dat lokale luchtvaartmaatschappijen deze vluchten uitvoeren, maar ook Venezolaanse luchtvaartmaatschappijen kunnen op deze manier naar Aruba vliegen.

De beslissing om indirecte vluchten toe te staan, is genomen door de ministerraad, laat Arends weten. Het beleid is van kracht totdat de regering besluit dat de grens tussen Venezuela en Aruba weer kan openen. De beslissing is genomen na overleg met Immigracion Aruba, Douane Aruba, Directie Scheepvaart, Directie Luchtvaart, Directie Buitenlandse Betrekkingen en het ministerie van Economische Zaken.

Minister Arends hoopt dat met dit nieuwe beleid de openbare veiligheid blijft gehandhaafd. De minister streeft naar verantwoord luchtvaartbeleid dat een bijdrage levert aan de economie.

Bron: Antilliaans Dagblad