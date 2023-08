AntilliaansDagblad | Complete make-over voor Parke Tului op Bonaire

Kralendijk – Sportinstituut Indebon, zal een ‘floating-pier’, oftewel een drijvend zwembad in de zee ter hoogte van Parke Tului plaatsen. Dit is fase 1 van het gezamenlijke project van Indebon om het recreatiegebied bij Malekon nieuw leven in te blazen.

In verband met een veilige uitvoering van de werkzaamheden is het park vanaf 7 augustus voor de duur van twee weken afgesloten voor het publiek.

Samen met Stichting Parke Tului, Budget Marine, het Openbaar Lichaam Bonaire (OLB), het Ministerie van, Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en Zorg & Jeugd Caribisch Nederland (ZJCN) werkt Indebon aan dit project in het kader van sportstimulering en wijkontwikkeling. Indebon heeft onder basisschoolleerlingen onderzocht welke sport- en bewegingsactiviteiten zij missen op Bonaire. Zwemmen stond bovenaan die lijst. ,,Met dit zwembad in zee creëren we meer mogelijkheden voor kinderen en kan het schoolzwemmen uitgebreid worden”, aldus Terrence de Jongh.

Er wordt een oppervlak van 20 x 25 meter omringd door de drijvende vlonders zodat het voor instructeurs makkelijker en veiliger wordt om zwemles te geven. In voorbereiding op het plaatsen van het drijvend zwembad is ook uitvoerig gesproken met de verschillende stakeholders, waaronder de vakgroep Bewegingsonderwijs voor het schoolzwemmen en de zwembond voor zwemsporten. Maar ook met milieuorganisatie Stinapa, om ervoor te zorgen dat de juiste maatregelen genomen worden zodat het onderwaterpark niet beschadigd raakt.

Ook zal er een rolstoelhelling geplaatst worden om het water toegankelijker te maken voor mensen met een rolstoel en/of bezoekers met beperkte mobiliteit. Dit is fase 2 van het project. Fase 3 omvat de renovatie van Parke Tului en de speeltoestellen, zodat het veilig en kindvriendelijker wordt. Wanneer alle werkzaamheden afgerond zijn, zal Indebon ook het beheer en onderhoud op zich nemen. Fase 4 gebeurt in samenwerking met de Directie Ruimte & Ontwikkeling en houdt in dat de parkeerplaatsen naast het park en de verkeerssituatie aangepakt c.q. verbeterd worden.

Bron: Antilliaans Dagblad