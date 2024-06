PBC | Winair mag van Curaçao niet extra vliegen op Sint Maarten

Oranjestad – Het Horacio Oduber Hospital (HOH) heeft in mei 836 patiënten opgenomen. Dat is een hoger aantal dan in april, maar ook hoger dan in maart.

De bezettingsgraad van de bedden is desondanks gedaald, naar 83,2 procent.

Het HOH heeft deze cijfers gisteren bekendgemaakt. In april werden 828 patiënten opgenomen en in maart 780 patiënten. Van het aantal patiënten dat in mei is genomen, ging het in 29 procent om een geplande operatie. 58 Procent van de patiënten is vrouw. Gemiddeld bleven patiënten 4,2 dagen in het ziekenhuis. De bedden waren in april voor 93,7 procent bezet, wat dus hoger is dan nu in mei.

In het ziekenhuis zijn 622 operaties uitgevoerd. Dat is hoger dan de 577 operaties van april. Het is ook hoger dan de 514 operaties die in maart zijn uitgevoerd.

De Spoedeisende Hulp (SEH) zag in mei 2.792 patiënten. Ook dit is meer dan de 2.704 patiënten die in april naar de SEH kwamen.

Op de kraamafdeling zagen 79 baby’s het levenslicht: 46 jongens en 22 meisjes. Bij de Bloedbank kwamen 205 personen om bloed te doneren.

De specialisten die in dienst zijn van het ziekenhuis, deden in mei 7.358 consulten. Dat is een toename van 271 consulten. Bij de afdeling Radiologie werden 4.822 testen uitgevoerd en 12.614 personen lieten bij het LABHOH een test doen. De laboratoriumtesten zijn ook toegenomen, want in april werden 1.351 minder testen gedaan.

825 Patiënten konden na hun ziekenhuisopname weer naar huis.

Het HOH geeft maandelijks een overzicht van de cijfers, om de samenleving te laten zien wat er plaatsvindt in het ziekenhuis en wat de medische professionals doen.

