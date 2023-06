AntilliaansDagblad | Situatie mensenhandel Aruba verbeterd

Oranjestad – ,,De Arubaanse regering levert aanzienlijke inspanningen om mensenhandel uit te bannen.” Dat stelt de US State Department. Het is reden om Aruba weer op te waarderen naar Tier 2.

De Amerikaanse dienst beoordeelt elk jaar hoe diverse landen omgaan met de aanpak van mensenhandel en mensensmokkel. De evaluatie (tier) staat in het TIP-report, waarbij TIP staat voor Trafficking in Persons.

Het positieve nieuws van het hogere niveau werd vrijdag tijdens een persconferentie bekendgemaakt door premier Evelyn Wever-Croes, Justitie-minister Rocco Tjon (MEP) en directeur Jeannette Richardson-Baars van het Coördinatiecentrum mensenhandel en mensensmokkel (CMMA).

In het TIP-report wordt over elk land een specifieke beschrijving gegeven. In de alinea over Aruba benoemt de US State Department welke inspanningen ons land heeft verricht. Zoals het identificeren en verstrekken van ondersteunende diensten aan meer slachtoffers van mensenhandel. Ook het verhogen van de screening van kwetsbare bevolkingsgroepen, is opgemerkt. Deze screening leidde tot negen doorverwijzingen van potentiële slachtoffers. Aruba zorgde ook dat de projectmanager van het Coördinatiecentrum Mensenhandel en Migrantensmokkel (CMMA) een vast contract kreeg waardoor de stabiliteit van deze functie is verhoogd.

De regering lanceerde verschillende bewustmakingscampagnes, waaronder een nieuw academisch curriculum voor middelbare scholieren. De Eenheid Mensenhandel en Migrantensmokkel (UMM) kreeg meer personeel. De regering financierde en voltooide de renovatie van een bestaande structuur om slaap-, woon- en personeelsruimten te creëren. Het was de bedoeling dat die locatie in 2022 openging, maar dat ging niet door. De overheid voldeed niet aan de minimumnormen. Zo heeft de regering voor het vierde achtereenvolgende jaar geen mensenhandelaren vervolgd of veroordeeld . De belangrijkste instellingen voor de bestrijding van mensenhandel werkten niet volledig gecoördineerd samen, waardoor de vervolging van mensenhandelmisdrijven werd belemmerd.

In het TIP-report staan aanbevelingen. Zo moeten slachtoffers proactief worden benaderd. Het gaat om vrouwen in commerciële seks, gedetineerde migranten, huishoudelijk personeel en migranten die in de bouw, supermarkten en detailhandel werken. Wetshandhavers, officieren van justitie, rechters, kustwachtmedewerkers en arbeidsinspecteurs moeten zich meer richten op traumagerichte benaderingen van mensenhandelzaken. Het CMMA moet een permanente instelling worden. De richtlijnen voor slachtofferidentificatie, doorverwijzing en dienstverlening.moeten worden uitgebreid.

De premier vindt het een trieste zaak dat het probleem van mensenhandel en mensensmokkel zich nog steeds op Aruba voordoet. ,,Juist daarom moeten we tevreden en dankbaar zijn dat we zijn opgeklommen naar Tier 2. Deze ranking betekent dat ze zien dat we ons inspannen om het probleem van mensenhandel aan te pakken.” Aruba zat drie jaar in de zogeheten watchlist en heeft hard gewerkt om van die lijst af te komen en naar Tier 2 te gaan.

Aruba ligt heel dicht in de buurt van Venezuela en dat maakt dat er altijd een migratiecrisis is. De topografische locatie van Aruba heeft de belangstelling van de Verenigde Staten. De US State Department heeft de systemen en processen van Aruba onder de loep genomen en is tot de conclusie gekomen dat Aruba zich aanzienlijk heeft verbeterd.

,,Ik wil iedereen bedanken die hierbij betrokken is geweest. Aruba kan worden gezien als een ‘best practise’ in de regio. We zijn één van de weinige SIDS (Small Island Developing States, red.) in het Caribisch gebied die in Tier 2 zitten. Aan ons is gevraagd om andere eilanden te helpen met de ervaring die wij nu hebben”, zegt premier Wever-Croes.

Het is belangrijk, aldus de premier, dat Aruba deze ranking behoudt en niet afzakt naar Tier 3. Want dat kan heel veel schade geven. De premier doelt op schade aan het imago van het eiland en economische schade voor het toerisme. De US State Department kan op hun website een waarschuwing plaatsen waardoor Amerikaanse toeristen weten dat Aruba niet voldoende aandacht heeft voor de problematiek van mensenhandel. Vanuit het oogpunt van toerisme is dat een negatieve blik op Aruba. ,,We zijn afhankelijk van het toerisme en iedereen moet weten dat Aruba mensenhandel wil aanpakken.” Dit is overigens niet alleen een taak van het Coördinatiecentrum mensenhandel en mensensmokkel (CMMA) of van de regering, maar het is een taak van elke burger”, sluit de premier haar reactie af.

Bron: Antilliaans Dagblad