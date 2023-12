ParadiseFM | Zorgen om conflict tussen Venezuela en Guyana

Oranjestad – Laboratorio Familiar is niet te spreken over de beslissing van het uitvoeringsorgaan Algemene Ziektekosten Verzekering (AZV) om testen van specialisten voortaan alleen door LabHOH te laten uitvoeren.

,,We vragen om een onderzoek, omdat we willen weten wat de echte reden is dat de AZV deze beslissing heeft genomen.”

Directeur Irene van der Linde van Laboratorio Familiair laat dit weten in een reactie op het nieuws dat eerder deze week vanuit de AZV kwam. ,,Het verbod om naar andere laboratoria te gaan, raakt de samenleving enorm”, zegt Van der Linde.

Het verbod wordt vanaf 1 januari 2024 van kracht. Verzekerden moeten vanaf die datum gebruikmaken van LabHOH als ze in opdracht van een specialist een test moeten laten doen. LabHOH heeft vestigingen verspreid over het eiland. Voor testen die huisartsen, verloskundigen en tandartsen aanvragen, kunnen AZV-verzekerden wel bij elk ander lab terecht.

,,Laboratorio Familiar is een geaccrediteerd laboratorium. Ons bedrijf verdient deze onterechte behandeling vanuit de AZV niet. We bestaan meer dan 37 jaar en verlenen goede dienstverlening.” De directeur wijst erop dat Laboratorio Familiar het eerste commerciële laboratorium op Aruba is. ,,We zijn onderdeel van het gezondheidssysteem op Aruba. Mensen kennen ons. Daar hebben we hard en onvermoeibaar voor gewerkt.” Van der Linde stelt dat klanten vertrouwen hebben in Laboratorio Familiar, de dienstverlening waarderen en kunnen rekenen op een geaccrediteerd lab.

De directeur merkt echter ook op dat het bedrijf zich al jaren achtervolgd voelt door de verzekeraar, zonder dat daar een reden voor is. ,,Sterker nog, we hebben in de periode 2004 tot en met 2011 drie rechtszaken gewonnen. Net toen we dachten dat we de strijd eindelijk achter ons konden laten en we eindelijk rustig kunnen werken, kwam AZV met deze aankondiging.” Van der Linden heeft besloten om via de media te reageren op de keuze van AZV.

Ze noemt de beslissing van AZV wreed om patiënten – die al jaren klant zijn – te verbieden om vanaf 2024 gebruik te maken van de dienstverlening van Laboratorio Familiar. ,,We hebben altijd voldaan aan voorwaarden die AZV aan het lab stelde.” Van der Linden stelt dat ze veel reacties heeft gekregen toen het nieuws vanuit AZV bekend werd. ,,Niet alleen reacties van patiënten, maar ook van families, vrienden en anderen die ons kennen. De grote vraag die iedereen stelt is wat de reden is van AZV om deze beslissing te nemen. Om die reden vragen we om een onderzoek.”

Bron: Antilliaans Dagblad