Telegraaf | Surinaamse politie verspreidt opsporingsbericht voor Desi Bouterse

Oranjestad – Aruba telt op dit moment 4.489 ‘short-term vacation rentals’ (STVR). In deze vakantieverblijven kunnen 17.321 toeristen verblijven. Dat blijkt uit onderzoek van Aruba Tourism Authority (ATA) dat recent is afgerond.

In het onderzoek zijn ook condominiums meegenomen, zowel de bestaande als de in aanbouw zijnde. ATA wilde weten hoeveel verblijfplaatsen er op Aruba voor toeristen zijn, zonder hotels mee te tellen. Het onderzoek is gedaan door MGM Source. ATA vindt het belangrijk om beslissingen te kunnen nemen op basis van reële data.

Het aantal condominiums dat volgens ATA in de ‘pipeline’ zit, staat op 741. Zonder deze mee te tellen, beschikt Aruba over 3.748 actieve STVR’s.

ATA heeft de vakantieverblijven verdeeld in categorieën. In de categorie Vacation Homes zijn er 675 units, waar 4.598 personen kunnen verblijven. In de categorie Villas zijn er 96, met plek voor 1.091 personen. In de categorie Apartments in a Complex zijn er 914 units, met plek voor 2.994 personen. In de categorie Apartments & Guesthouses zijn er 498, met plek voor 1.317 personen. In de categorie Others zijn er 254, met plek voor 766. De categorie Condominiums, die een verhuurprogramma hebben, bevat 1.311 units met een capaciteit van 6.555 personen.

De meerderheid van de STVRs (61 procent) bevindt zich in Noord en Tanki Leendert. In Oranjestad bevindt zich ruim een kwart (27,6 procent) van het aanbod. In Savaneta is 4,1 procent van het STVR-aanbod en in Santa Cruz bevindt zich 2,6 procent. Paradera heeft 2,3 procent van het aanbod, In San Nicolas staat 1,6 procent van het totale aanbod van STVRs.

ATA gaat het onderzoek gebruiken om het huidige beleid te actualiseren en om advies te geven over duurzame ontwikkeling. ATA zal ook het onderzoek meenemen dat in 2017/2018 is gedaan, toen werd gekeken naar de capaciteit die Aruba aankan. ATA wil de belangen afwegen van de voordelen van het hebben van accommodaties en de kosten die deze accommodaties met zich meebrengen, onder andere op het gebied van afval. Om die reden zal ATA het onderzoeksresultaten delen met de Belastingdienst, zodat het innen van toeristenbelastingen beter kan worden geregeld. Ook zal naar andere overheidsdiensten worden gekeken die belang hebben bij dit onderzoek.

