Telegraaf | Surinaamse politie verspreidt opsporingsbericht voor Desi Bouterse

Ook tweede bieder betaalt niet

Willemstad – De bijna 500.000 vaten fuel oil, die eerder al op 1 november door Curaçao Refinery Utilities (CRU) werden geveild, gaan opnieuw onder de hamer, zoals ook te lezen is in de advertentie op pagina 19 van deze krant.

Ook met Count Energy, de op een na hoogste bieder, kon de deal namelijk niet worden afgerond. De olie ligt dan ook nog steeds opgeslagen in tank 9099 binnen de Bullenbaai-terminal. Dit is al het geval sinds september 2022.

CRU, een dochteronderneming van Refineria di Kòrsou (RdK) tracht de betreffende olie door middel van een veiling van de hand te doen, om met de opbrengst hiervan de vordering op Curaçao Petroleum Refinery (CPR) – van zo’n 18 miljoen gulden – te kunnen voldoen.

In eerste instantie werd de olieveiling gewonnen door I&E Petroleum Group, dat met 28,6 miljoen dollar het hoogste bod deed. Deze partij voldeed echter niet aan haar verplichting om het geboden bedrag ook daadwerkelijk te betalen.

Vervolgens werd het op een na hoogste bod geaccepteerd. Dit bod, van 28,5 miljoen dollar, was gedaan door het in de Rotterdamse Waalhaven gevestigde Count Energy. Omdat het lang onduidelijk bleef of deze partij tijdig zou kunnen betalen, werd er voor 6 december afgelopen jaar al een herveiling gepland. Maar die werd afgeblazen, omdat het verschuldigde bedrag onderweg zou zijn.

Vorige week al bereikten de redactie van deze krant berichten dat de fuel oil nog steeds in Bullenbaai opgeslagen zou liggen, wat erop wees dat er wederom een kink in de kabel zou zijn. Patrick Newton, de directeur van RdK, wilde toen alleen aan het Antilliaans Dagblad kwijt ‘ermee bezig’ te zijn. Meer wilde hij toen niet vertellen over deze kwestie.

Newton was gisteren niet bereikbaar voor commentaar. Advocatenkantoor HBN Law & Tax, dat CRU in deze zaak bijstaat, laat bij monde van Lucas Drissen aan deze krant het volgende weten: ,,Een herveiling is wel vaker nodig in dit soort zaken.

Gelet op alle eerdere hoge biedingen gaan we er dan ook van uit dat de vordering van CRU op CPR alsnog voldaan wordt.”

De nieuwe veiling vindt plaats op 14 februari om 11.00 uur bij Club Oleander aan de Weg naar Welgelegen. In de aankondiging van de veiling is onder meer te lezen dat iedere bieder vooraf een verklaring dient te ondertekenen en een in de veilingvoorwaarden genoemde aanbetaling moet doen.

Ook kan van bieders worden gevraagd om voor aanvang aan te tonen ‘dat het bedrag waarvoor maximaal een bod zal worden uitgebracht beschikbaar is of zal zijn bij een bancaire instelling in de monetaire unie van Curaçao en Sint Maarten.’ Verder kan er een bankgarantie of andere zekerheid gevorderd worden, voor het bedrag van de geboden koopsom.

Bron: Antilliaans Dagblad