AntilliaansDagblad | Lancering Land Academy Aruba

Oranjestad – Ambtenaren kunnen gebruikmaken van de Land Academy Aruba. Het gaat om digitaal onderwijs dat gratis is voor alle medewerkers die bij de overheid werken.

Het project is op 2 mei van dit jaar al geïntroduceerd, in het kader van ‘Prestatie Management’. Ondanks dat het project al is begonnen, heeft de regering er toch voor gekozen om maandag een persconferentie over dit thema te geven. ,,We willen dat meer ambtenaren op de hoogte zijn van het project en wat het kan bieden”, zegt minister-president Evelyn Wever-Croes (MEP). Bij de persconferentie was ook Adolph Croes van Departamento di Recurso Humano (afdeling Personeelszaken van de overheid). Samen gaven ze een toelichting op de mogelijkheden van opleiden.

De Land Academy Aruba is zeer belangrijk, zegt Wever-Croes. Want het biedt ambtenaren honderden mogelijkheden om cursussen te volgen, aan workshops mee te doen en naar webinars te gaan. ,,De opties zijn gericht op elk individu. Elke overheidsmedewerker kan zelf kiezen welke opleiding of cursus interessant is voor hem of haar om te volgen. Ze kiezen zelf wat ze willen leren of waarin ze zich meer willen ontwikkelen.”

De premier geeft als achtergrond mee dat Prestatie Management is opgenomen in het Landspakket, waarover Aruba met Nederland afspraken heeft gemaakt. Beide landen hebben erover gesproken dat het belangrijk is dat ambtenaren worden geholpen om hun werk makkelijker te maken of om als persoon verder te groeien. Daar heeft de regering aansluiting op gevonden door de Land Academy Aruba te introduceren.

Land Academy Aruba is een digitaal platform voor ambtenaren. Er zijn meer dan 700 mogelijkheden waaruit een keuze kan worden gemaakt. Het platform is 24/7 beschikbaar en elke persoon die zich aanmeldt, bepaalt zelf hoeveel tijd hij of haar in het onderwijs steekt. Wever-Croes benadrukte ook dat het niet vereist is dat ambtenaren voor een cursus kiezen die met hun werk te maken heeft of voordelen voor hun werk heeft.

,,Als iemand de keuze maakt om op digitaal gebied meer te leren, dan is dat een mogelijkheid die wordt aangeboden. Wij vinden het belangrijk dat elke medewerker van de overheid in staat wordt gesteld om aan zichzelf te werken en in zichzelf te investeren. Daar groeien mensen van en dat maakt mensen gelukkiger.”

Wie meer informatie wil, kan terecht bij Departamento di Recurso Humano Aruba (DRH).

Bron: Antilliaans Dagblad