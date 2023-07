AntilliaansDagblad | ‘Ennia GROOT risico begroting’

Van Huffelen bijt van zich af in brief aan premier Sint Maarten



Willemstad/Den Haag – De problemen bij Ennia vormen volgens de demissionaire staatssecretaris van Koninkrijksrelaties ‘een GROOT risico’ voor de landsbegrotingen van Curaçao en Sint Maarten, schrijft Van Huffelen zelf met kapitalen.

In een brief aan de Sint Maartense premier Silveria Jacobs, in handen van het Antilliaans Dagblad, bijt de Nederlandse bewindsvrouw flink van zich af. Mogelijk voor het eerst op deze manier.

Op 26 juni heeft Jacobs een reactie gestuurd op een eerdere brief van 15 mei van Van Huffelen, waarin laatstgenoemde het aanbod van Nederland met betrekking tot de herfinanciering van de verstrekte coronaleningen uiteen heeft gezet. In haar reactie uit Jacobs haar ‘verbazing’ over de koppeling tussen de herfinanciering en een volgens de premier van Sint Maarten niet gerelateerde kwestie, namelijk het komen tot een duurzame en financieel solide afspraak tussen de landen Sint Maarten en Curaçao en de Centrale Bank CBCS inzake de oplossing voor de problemen bij pensioenverzekeraar Ennia.

,,In mijn ogen is er een belangrijke relatie te leggen tussen deze kwestie (lees: de Ennia-problematiek, red.) en de herfinanciering van de leningen”, schrijft Van Huffelen aan Jacobs. Allereerst staat het aanpakken van de risico’s voor de polishouders ‘uiteraard voorop’.

,,Daarnaast vormen de problemen bij Ennia ook een GROOT risico voor de landsbegrotingen van zowel Sint Maarten als Curaçao. Daarmee is dit van invloed op de capaciteit van beide landen om de bij Nederland uitstaande leningen terug te betalen.”

De Nederlandse staatssecretaris vindt het daarom van belang om, ‘voorafgaand aan afspraken over de herfinanciering’, te komen tot een oplossing voor de Ennia-problematiek. ,,Indien dit niet tijdig lukt, wordt dit als risico doorgerekend in een hogere rente voor de herfinanciering.”

Dit is Jacobs ook al duidelijk gemaakt in het overleg met Van Huffelen op 30 juni jongstleden. Het is deze krant niet bekend of ook de regering van Curaçao, het kabinet-Pisas (MFK/PNP), een soortgelijke brief ontving.

De ambtelijke teams van de landen zijn inmiddels intensief in gesprek over de verschillende oplossingsrichtingen. De staatssecretaris gaat ervan uit ‘dat er tijdig een goede oplossing gevonden kan worden, waarmee zowel de maatschappelijke gevolgen als de risico’s voor de begroting op een duurzame wijze vermeden kunnen worden’. Sint Maarten en Curaçao zullen dan herfinanciering aangeboden krijgen tegen de rente die Nederland zelf betaalt, ‘met een beperkte risico-opslag’. Door dit zo te melden, geeft Van Huffelen expliciet aan dat er een minder beperkte risico-opslag zal gelden in het geval een oplossing voor de Ennia-problematiek – waarmee zo’n 700 miljoen gulden of mogelijk zelfs tot een miljard mee is gemoeid – uitblijft. Dat komt bovenop de nu nog renteloze coronaleningen van 911 miljoen (Curaçao) en 316 miljoen (Sint Maarten).

Van Huffelen voert druk op…

