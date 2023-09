AntilliaansDagblad | Laagste werkloosheid in 20 jaar

Oranjestad – De werkloosheid op Aruba is gedaald tot 4,3 procent. Het is voor het eerst in twintig jaar dat het percentage zo laag is. Minister Glenbert Croes (MEP) van Arbeid maakte dit maandag bekend.

De cijfers zijn afkomstig uit het ‘Arbeidskrachtenonderzoek november 2022’ van Bureau Arbeidsmarktonderzoek en Directie Arbeid en Onderzoek (DAO). Het onderzoek is gedaan samen met het Centraal Bureau voor de Statistiek. Het is 23 jaar geleden dat Aruba een werkloosheidspercentage van 4,8 procent had. In de jaren daarna bleef het percentage schommelen met een negatief hoogtepunt van 11,4 procent in 2003. Het huidige percentage is van 2022.

In 2019, het jaar voordat corona de wereld raakte, was het werkloosheidspercentage 5,2 procent. ,,We gingen de goede kant op met het vinden van banen. Tot de pandemie kwam en heel het arbeidsperspectief veranderde. Toen verloren veel mensen hun werk”, aldus de minister. In 2021 was het percentage gestegen naar 8.8 procent. Vorig jaar daalde het percentage weer flink naar 6,6 procent en de laatste metingen geven 4,3 procent aan.

Uit het onderzoek blijkt ook dat er in de jeugdwerkloosheid een dalende trend is. In 2019 was het percentage nog 16 procent. In de pandemie steeg het percentage naar 25,9 procent. In 2021 daalde de jeugdwerkloosheid weer naar 19,1 procent. In 2022 werd 14,9 procent werkloosheid gemeten en nu is 9,9 procent van de jongeren werkloos.

,,Onze economie is sterk. Het toerisme bloeit op en we herstellen als eiland het beste in het Caribisch gebied. Onze mensen zijn aan het werk”, concludeert minister Croes.

Bron: Antilliaans Dagblad