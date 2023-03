AntilliaansDagblad | ‘HOH-aannemer is niet meer op Aruba’

Oranjestad – ,,De bouwwerkzaamheden van het Horacio Oduber Hospital zijn begin deze maand stilgelegd, omdat de minister van Volksgezondheid tegen de aannemer is en het renovatieproject probeert te boycotten. Om die reden heeft aannemer OHL Arellano Aruba verlaten.”

Deze uitspraken deed parlementariër Mervin Wyatt-Ras (AVP) dinsdag tijdens een persconferentie. De minister van Volksgezondheid, Dangui Oduber (MEP), liet het er niet bij zitten en reageerde dezelfde middag op Facebook dat Wyatt-Ras zich beter moet laten informeren en bij de eigen partij moet kijken. ,,De ramp van het ziekenhuisproject heeft een naam: kabinet Eman I en II.”

Het bestuur van het HOH informeerde personeelsleden op 3 maart in een brief dat de werkzaamheden stil liggen. De aannemer zou niet meer met de Stichting Onroerend Goed Aruba (Soga, de beheerder van het ziekenhuis) willen werken en is teruggegaan naar de Verenigde Staten.

Parlementarier Wyatt-Ras wijst minister Oduber aan als de schuldige. ,,Iedereen weet dat deze minister niet achter de keuze van aannemer OHL Arellano stond. Volgens de minister had deze aannemer de aanbesteding niet moeten winnen. Toen Oduber nog in het parlement zat – voordat hij minister werd – heeft hij er alles aan gedaan om het project te tegen te houden. Sinds 2017 is hij minister en probeert met die pet op de renovatie te boycotten. Hij heeft het voor elkaar gekregen dat werknemers in de bouw naar huis zijn gestuurd.”

Wyatt-Ras ziet de impact die dit op de patiënten heeft en op de arbeiders die bij de aannemer werkten. Zij zitten ineens zonder werk. Het bouwproject loopt nu weer vertraging op. ,,De renovatie van het oude gedeelte van het gebouw was bezig en had in april afgerond moeten zijn. Dat was bijna klaar, er restte nog zo’n 10 procent. Het HOH had vanaf april weer met de volledige capaciteit kunnen draaien.”

De parlementariër noemt de diverse problemen die tijdens de bouw naar voren zijn gekomen, zoals lekkage. ,,Het is een groot bouwproject, waarbij er altijd iets kan misgaan. Betrokken partijen moeten dan met elkaar praten om een oplossing te vinden. Als je een minister hebt die tegen de aannemer is, dan is het lastig om in oplossingen te denken.” Wyatt-Ras geeft aan dat minister Oduber vaker heeft geprobeerd om mensen in hoge functies opzij te zetten vanwege meningsverschillen. ,,De vorige directeur van het ziekenhuis, de directeur van Directie Volksgezondheid, de directeur van verzekeraar AZV, de Raad van Toezicht van Lotto pa Deporte en nu de aannemer van het ziekenhuis.”

Volgens de parlementariër is het Soga en OHL Arellano altijd gelukt om oplossingen te vinden. ,,Wat is er anders aan deze situatie?”, vraagt ze zich af.

Bron: Antilliaans Dagblad