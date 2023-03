AntilliaansDagblad | Culturismo 100.000 gulden rijker

Willemstad – Culturismo, een zogenoemd Fonds op Naam van het Prins Bernhard Cultuurfonds Caribisch Gebied (PBCCG) heeft een donatie van 100.000 gulden ontvangen. Dat maakte het Cultuurfonds bekend in hun onlangs verzonden nieuwsbrief.

Culturismo is het fonds van Michèle Russel-Capriles. Zij zat 15 jaar lang in het bestuur van PBCCG, waarvan de laatste 6 jaar als voorzitter. Bij haar afscheid in 2018 kreeg ze van het Prins Bernhard Cultuurfonds in Nederland haar eigen Fonds op Naam, met een eerste inleg van 50.000 euro. Het PBCCG deed toen als afscheidscadeau een tweede inleg in dit fonds.

Het doel van Culturismo is om de lokale cultuur te ‘exporteren’ als nieuwe bron van inkomsten voor de Caribische eilanden. Het fonds is ,,beschikbaar voor subsidies voor toeristische projecten die onze geschiedenis, kunst, cultuur en natuur belichten, verdiepen, etaleren, en uit de doeken doen”, is te lezen op de pagina van Culturismo op de website van PBCCG.

Het PBCCG beheert een zelfstandig fonds, maar ook kunnen particulieren en organisatie een Fonds op Naam instellen, onder de vlag van PBCCG. Zo’n fonds op naam kan worden opgericht met een specifieke doelstelling op het gebied van natuur of cultuur. Belangrijk is wel dat die doelstelling past binnen de algehele doelstelling van PBCCG. Een Fonds op Naam kan bij leven worden ingesteld, of bij testament na overlijden. Het voordeel van een Fonds op Naam is dat men niet zelf een stichting hoeft op te richten en een bestuur hoeft te benoemen. Ook het toekennen van subsidies is iets wat door PBCCG uit handen wordt genomen.

Bron: Antilliaans Dagblad