DolfijnFM | Gratis straatfestival in Pietermaai

Oranjestad – De Eerste Kamer in Nederland begrijpt niet waarom de Nederlandse regering aan Aruba een hogere rente berekent.

Dit punt kwam aan de orde tijdens een vergadering waar minister-president Evelyn Wever-Croes (MEP) bij aanwezig was.

Tijdens haar werkbezoek aan Nederland diende de premier het verzoek in om bij de vergadering van de Eerste Kamer aanwezig te kunnen zijn. Het is gebruikelijk dat de Gevolmachtigde minister van Aruba in Nederland die vergaderingen bijwoont, maar Wever-Croes wilde er nu zelf ook bij zijn. Ze legde uit dat de Eerste Kamer nieuwe leden heeft en de premier wil informatie over Aruba op een goede manier naar voren brengen.

De covidrente was een van de besproken thema’s. Aruba betaalt 6,9 procent aan Nederland. Nooit eerder heeft Nederland Aruba zo’n hoge rente berekend. Na de vergadering van de Eerste Kamer vond in het parlement een debat plaats waarin meerdere fracties (GroenLinks, PDVA en Volt) dit ook aankaartten. Dit was precies de reden, aldus Wever-Croes, waarom ze aan de Eerste Kamer de informatie wilde geven. ,,Zo kunnen ze het thema aankaarten.”

De Eerste Kamer kreeg van de premier een presentatie over de macro-economische situatie op Aruba. Volgens de premier zijn de leden van de Eerste Kamer trots op wat Aruba bereikt heeft.

Tot verbazing van Wever-Croes kwam ook de hongerstaking van ex-premier Mike Eman aan de orde. Eman ging in 2014 in hongerstaking vanwege slecht financieel beleid. ,,In plaats van dat de toenmalige regering haar verantwoordelijk nam, nam Eman deze beslissing. Het is een frustratie, omdat we negen jaar later nog steeds hiermee worden geconfronteerd. Een schande in de geschiedenis van Aruba.”

Bron: Antilliaans Dagblad