DolfijnFM | Gratis straatfestival in Pietermaai

Een team van Sea Turtle Conservation Bonaire (STCB) kwam afgelopen woensdag tijdens een nestpatrouille op Klein Bonaire een zeeschildpad tegen die een nest aan het maken was om haar eieren in te leggen.

Aangezien dit een zeer ongewone situatie is werd het gebeuren op foto vastgelegd. Normaal komen de hawksbill-schildpadden ‘s nachts aan land om te nestelen, maar deze moeder besloot dit overdag te doen.

,,We zorgden ervoor dat we afstand hielden, maakten geen lawaai of plotselinge bewegingen en we wachtten tot de schildpad haar nestactiviteit had afgemaakt”, aldus de medewerkers van STCB. Toen de schildpad was vertrokken is het nieuwe nest gemarkeerd. Het is het vijfenzeventigste nest van dit nestseizoen.

Foto STCB

Bron: Antilliaans Dagblad