Democracy now! | Tuesday, November 14, 2023

Oranjestad – Hotels melden dat de inkomsten van hotelkamers (RevPar) zijn gestegen. De bezettingsgraad is echter lager. Ceo Tisa LaSorte van Aruba Hotel & Tourism Association (Ahata) heeft dat gisteren bekendgemaakt.

Het gaat om de cijfers over de maand oktober.

De opbrengst is hoger omdat toeristen meer betalen voor een kamer, aldus Ahata. De ADR (average daily rate) was 285,19 dollar, dat is 6 procent meer vergeleken met oktober 2022. De gemiddelde inkomsten per beschikbare kamer (RevPar) kwam in oktober uit op 210,60 dollar. Ook dat is 6 procent meer dan vorig jaar en maar liefst 22 procent meer dan in 2019. De RevPar is voor Ahata de belangrijkste indicator van financiële resultaten, voordat operationele kosten worden gemaakt en belastingen worden geïnd.

De bezettingsgraad is 74 procent. Dit is hetzelfde als een jaar geleden en 5 procent minder dan in 2019.

Ahata heeft ook de cijfers year-to-date gepubliceerd, van januari tot en met oktober. De ADR komt dan uit op 337,64 dollar, dat is 12 procent meer dan in dezelfde periode een jaar geleden. De RevPar kwam uit op 261,34; dat is 18 procent hoger dan in 2022 en 13 procent hoger dan in 2019.

De gemiddelde bezettingsgraad over de eerste tien maanden van dit jaar is 77 procent. Dat is 5 procent meer dan in dezelfde maanden in 2022. Ahata merkt daarbij op dat het toerisme in Aruba in het eerste kwartaal van 2022 nog last had van covid. De gemiddelde bezettingsgraad in 2023 is tot nu toe 9 procent lager dan in 2019.

Ahata verwacht in november een bezettingsgraad van 78 procent, in december 79 procent en in januari 78 procent. Voor 2024 verwacht de toerisme-organisatie een gemiddelde bezettingsgraad van 73 procent. Dat zou 13 procent lager zijn dan het gemiddelde van 2019.

Ahata heeft ook cijfers van de timeshares. Zij haalden in oktober een bezettingsgraad van 85 procent.

