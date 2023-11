Democracy now! | Tuesday, November 14, 2023

Willemstad – Global Oil Management Group (GOMG), gevestigd in een deel van de Isla-raffinaderij, streeft ernaar om in mei 2024 te beginnen met de productie van asfalt voor export naar voornamelijk Globals thuisland: de Verenigde Staten.

Dat zou bijna een jaar zijn nadat overheids-nv Refineria di Kòrsou (RdK) – namens het Land Curaçao eigenaar van terreinen en installaties – in juni dit jaar een vijfjarig contract met Global Oil tekende. De president van Global, Harry Sargeant IV, zegt in een recent vraaggesprek met The Wall Street Journal dat zijn bedrijf ‘Venezolaanse ruwe olie zal afnemen voor de asfaltproductie-eenheid, in overeenstemming met de Amerikaanse sanctieregels’. De onderneming mikt op mei volgend jaar om met de asfaltlevering te starten, zo stelt hij.

De afgelopen jaren heeft Curaçao te maken gehad met een reeks potentiële kandidaten voor de overname van de Isla-raffinaderij, ooit goed voor een paar duizend lokale banen. De installaties stonden tot voor kort lange tijd stil, totdat Global Oil een klein deel ervan begon op te knappen. Aldus bericht de Amerikaanse krant.

Het asfalt van Global is voornamelijk bedoeld voor de VS-markt. Het bedrijf zal de komende vijf jaar verantwoordelijk zijn voor de exploitatie, productie en het onderhoud van deze specifieke installaties bij Emmastad. Al met al zal GOMG circa 10 tot 15 procent van de RdK-installaties in gebruik nemen, maakte RdK eerder bekend.

In het contract is opgenomen dat, mocht zich een nieuwe exploitant voor de (gehele) raffinaderij aandienen die zelf ook de asfaltproductie-eenheden in gebruik wil nemen, Global hier met een redelijke opzeggingstermijn afstand van zal nemen. Voor de (rest van de) raffinaderij is er recentelijk een MoU getekend met Oryx Petroleum, waarvan de achterligger uit Qatar komt.

The Wall Street Journal weet te melden dat Oryx ook de bouw overweegt van een kleine LNG-terminal op het eiland, om de meer vervuilende zware stookolie als energiebron te vervangen en ook nabijgelegen regionale markten te bedienen. Aldus zeggen personen die het zouden kunnen weten.

Oryx, het bedrijf dat volgens WSJ eigendom is van de in Doha gevestigde Ghanim Bin Saad & Sons Group, begeeft zich volgens deze krant op een minder bekend en minder vaak betreden gebied, en richt zich op financieel noodlijdende energie-installaties zoals die op Curaçao.

Oryx heeft het in Vancouver gevestigde Maunsell Investment Management in de arm genomen om een commerciële en technische waardebepaling uit te voeren, alvorens naar verwachting begin 2024 een definitieve overeenkomst met RdK te tekenen.

Volgens Maunsell, zo bericht The Wall Street Journal, gaat het bij een voorlopige schatting van de investeringsomvang door Oryx om meer dan 750 miljoen dollar. Oryx zou in een verklaring hebben gesteld zijn portefeuille te willen uitbreiden met ‘investeringskansen in de olie- en gassector op Curaçao en andere landen in de regio’.

