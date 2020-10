KKC | Hartelijk dank voor uw gulle steun!

WILLEMSTAD – Knipselkrant Curacao (KKC) dankt haar lezers hartelijk voor alle geweldige steun die we afgelopen week en bij de ronde van vorige maand hebben mogen ontvangen.

Onze medewerkers en uw hoofdredacteur zijn diep getroffen door alle steun, die we in woord, daad en bemoedigende telefoontjes en mailtjes we hebben mogen ontvangen. Daaruit hebben we wederom gevoeld hoe onze onafhankelijkheid en eigen input wordt gewaardeerd.

Het spijt ons wel een beetje dat we niet iedereen persoonlijk hebben kunnen bedanken: we hebben op veler verzoek het invulvakje voor emailadressen van donateurs verwijderd, omdat veruit de meerderheid alleen anoniem wenste te doneren. Dat doet niets af aan onze dankbaarheid en heartfelt support!

De komende tijd zal u merken dat onze priotiteit momenteel ligt op gebied van veiligheid voor het forum. Het ‘oude’ theme voldoet namelijk niet langer aan veiligheidsmaatregelen die nodig zijn om de site in de lucht te houden en comments beter te kunnen accommoderen.

Het komende nieuwe platform zal vrij weinig verschil uitmaken in layout, maar des te meer in veiligheid, uptime, mobiliteit en snelheid. Ook kunnen we met de nieuwe theme de google adsense advertenties beter besturen, want die vinden we momenteel te nadrukkelijk aanwezig. Tot slot kunnen we dan weer ‘s ochtend vroeger het aanbod van lokaal nieuws aanbieden in plaats van iedere dag onze kostbare tijd en energie te moeten besteden aan security, backups en restores.

Meer geïnteresseerd in de machten en belangen achter de politiek? Voor de komende maand zit er een nieuwe spannende en verhelderende ‘Koninkrijksbelangen blog’ in de koker. Klik hier voor alle afleveringen in de hele serie.

Waar uw belangstelling ook naar uitgaat, uw fantastische steun betekent deze maand o.m. de KKC en haar hele archief veilig online kunnen houden, met minder downtime, storingen en (tijdelijk) verlies van comments dan de afgelopen maanden.

Daarnaast kunnen we met uw steun onafhankelijke kwaliteitsjournalistiek blijven leveren. Maandelijks zullen we daarom een weekje onze donatiebox op de voorpagina highlighten. Ook buiten die week treft u op wisselende plekken onopvallender een link aan.

Nogmaals: masha, masha danki!

Namens het gehele Knipselteam,

Nardy Cramm, KKC hoofdredacteur

Over ons: Knipselkrant Curacao (KKC) brengt haar lezers niet alleen dagelijks mainstream media nieuws en jaagt het maatschappelijk debat aan, maar verricht tevens diepgravend onderzoeksjournalistiek. Daarbij werpt ze licht op de machten en belangen achter de politiek, met de nodige bewijzen en onderbouwing. Diepgravende onderzoeksjournalistiek kost veel tijd en contra-strategieën dikwijls geld. Uw bijdrage zorgt dat wij kunnen doorgaan met dit werk.