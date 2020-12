Ingezonden | Wie niet horen wil… voelt toch niets…

Uw ingezonden brief in de Knipselkrant Curacao? Stuur uw brief voor 21:00 uur naar emailadres INGEZONDEN. Wij publiceren uw brief zonder deze in te korten. De redactie van de Knipselkrant Curacao is niet verantwoordelijk voor de inhoud. Ingezonden stukken die opruiende of dreigende taal bevatten worden door ons niet gepubliceerd.

Vandaag laten we Albert Comenencia aan het woord.

Terwijl velen van ons iedere avond vanaf 8 uur of eerder al braaf thuis zitten, ons houden aan social distancing en videobellen met de familie om geen enkel risico te lopen, feesten anderen lekker door.

Je zou denken dat het maar een paar onverlaten zijn totdat je merkt dat diegenen die het voorbeeld moeten geven en/of de boel moeten controleren de grootste overtreders zijn. Nou heeft meneer Girigorie weer een groep onbestraft gelaten omdat het aantal te groot was.

Meneer de minister heeft u ooit gehoord van ‘zachte heelmeesters’? Met deze laatste beslissing staat u in ieder geval bovenaan de lijst…

Albert Comenencia,

Curaçao