AntilliaansDagblad | Kleur in donkere dagen

Met de beperkende covid-maatregelen proberen we toch zoveel mogelijk ons normale leven voort te zetten. Maar is alles hetzelfde gebleven? Of bekijken we het nu door een andere bril?

Solange Hendrikse zette Punda in het spotlicht en ontdekte daar heel wat kleurigs en liefdevols. We mogen elkaar dan nog maar beperkt aanraken, maar kijken mag altijd. Deze foto’s zijn in elk geval een streling voor het oog.

Het team van het Antilliaans Dagblad wenst alle lezers een Bon Pasku toe!

Foto’s: Solange Hendrikse

Bron: Antilliaans Dagblad