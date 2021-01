Ingezonden | Voor de bevolking?

Uw ingezonden brief in de Knipselkrant Curacao? Stuur uw brief voor 21:00 uur naar emailadres INGEZONDEN. Wij publiceren uw brief zonder deze in te korten. De redactie van de Knipselkrant Curacao is niet verantwoordelijk voor de inhoud. Ingezonden stukken die opruiende of dreigende taal bevatten worden door ons niet gepubliceerd.

Vandaag laten we Josef Martina aan het woord.

In het AD van dinsdag 26 januari vielen mij een aantal passages op, waarop ik wil reageren:

PAR het perfecte platform, MAN buurtbestuur is nodig, eigen bevolking is de baas.

Geen maar dan ook geen enkele van de zittende partijen heeft iets maar dan ook iets gedaan om het lijden van de vele Curaçaose huishoudens ook maar op enkele wijze te verlichten, laat staan iets voor de meest kwetsbare groep van het eiland die al jaren aan de kant staan te doen. Ergo u heeft zelfs uw eigen salariëring naar schaal 18 gedaan om op deze onelegante manier zoveel mogelijk onder het “inleveren’ vandaan te komen.

Jarenlang grote woorden: we willen teruggeven aan de bevolking, ik volg mijn hart ik ga de politiek in voor mijn land, we willen een buurtbeleid om “inclusive buurten te creëren”, enz enz. Wat een holle woorden zeg.

Decennialang is de armoede schrikbarend hoog, voor COVID-19 was het al beschamend hoog, en de zittende politiek wijdt nu eigenlijk alles aan de huidige situatie, die overigens de ellende verder heeft blootgelegd.

Geef nu een keer ruiterlijk toe dat u de bevolking jarenlang heeft laten verkommeren, niets van de mensen heeft aangetrokken, niet eens in staat bent geweest en nog niet, om te zorgen dat elke bewoner schoon drinkwater en sanitaire voorzieningen heeft. Maar gezegd moet worden u heeft goed gezorgd voor familie, vrienden en uzelf. Geef dat nu een ook een keer eerlijk toe.

Pastoor Marc Hooijschuur heeft het in dezelfde krant van 26 januari mooi verwoord “de structuren op Curaçao zijn niet gezond, hoe een deel van de bevolking in armoede moet leven is eigenlijk een schande”.

En met dit laatste vraag ik u vooral in de (lach)spiegel te kijken.

Josef Martina,

Curacao