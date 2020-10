Ingezonden | Verwarring rond woorden

Uw ingezonden brief in de Knipselkrant Curacao? Stuur uw brief voor 21:00 uur naar emailadres INGEZONDEN. Wij publiceren uw brief zonder deze in te korten. De redactie van de Knipselkrant Curacao is niet verantwoordelijk voor de inhoud. Ingezonden stukken die opruiende of dreigende taal bevatten worden door ons niet gepubliceerd.

Vandaag laten we Diana Lebacs aan het woord.

In deze krant stond onlangs, en ik citeer uit het artikel ‘Knops: Nog geen akkoord’ waarin hij voor de duidelijkheid aangeeft dat er zonder politiek akkoord wat hem betreft ook geen politiek commitment is. ,,Dat is eigenlijk hetzelfde. Op een gegeven moment sluiten we een akkoord en dan hebben we ook een afspraak met elkaar. We zijn een eind op weg, maar we zijn er nog niet. Het proces is nog niet afgerond.”

Dat het proces nog niet is afgerond, is duidelijk, gezien het een proces is. Maar is het wel juist om ‘politiek akkoord’ en ‘politiek commitment’ hetzelfde te noemen?

Een akkoord is een overeenkomst normaliter beklonken met een soort contract. In het Engels: agreement, arrangement, settlement, contract. Wanneer je een commitment met iets of met elkaar hebt, dan hebben we het over een gevoel van verbintenis, participatie, engagement, geëngageerdheid. Een politieke of maatschappelijke betrokkenheid/verbintenis met iets voelen heet political/social commitment/engagement.

De ingrediënten van een commitment moeten toch allereerst wel aanwezig zijn om het op een akkoord te kunnen gooien? Minister-president Rhuggenaath heeft niet gesproken over een ‘politiek compromis’. Een compromis is een schikking, overeenkomst tussen partijen, akkoord.

Het zou interessant zijn uit onze 66-jarige autonomie-worsteling, eens taalkundig te analyseren hoe vaak en in hoeverre het door elkaar halen van woordbetekenissen en daarmee gepaard gaande woordspelletjes gehanteerd zijn door de partij die meent de overhand en daarmee de macht te hebben in de onderhandeling.

Waarmee meteen de vraag rijst hoe vaak deze techniek gezorgd heeft voor onnodige onrust, onlust, onbegrip, warrigheid en vaagheid in de communicatie en in de relatie. Het meest recente, schrijnende en schokkende voorbeeld was wel dat van het woord ‘alle’ in verband met de implementatie van de 12,5 procent. Het bracht allerlei verbale, non-verbale polemieken en agressie teweeg, om maar niet te spreken van fysiek geweld en destructie.

Verder een heleboel tijdverlies zonder de juiste en vruchtbare commitment en communicatie. Waarom telkens weer deze compulsieve woordverdraaiingen om te doen overkomen alsof onze ministers-presidenten het alwéér niet of verkeerd begrepen hebben?

Indien politiek Nederland waarachtig doelt op gebruikmaking van de kracht van de band in het Koninkrijk, dan is het imperatief om uiterst zorgvuldig om te gaan met bovengenoemd verschijnsel. Op de eerste plaats massacreert deze chronische onzorgvuldigheid van politiek Nederland alle goede bedoelingen van de kant van de voormalige, huidige en toekomstige Curaçaose regeringen die zich dan weer moeten verweren in de media terwijl ze hun tijd hard nodig hebben om zich te buigen over het vreselijke dilemma van ons land.

Op de tweede plaats kan het te maken hebben met een bewuste of diep vanuit het onderbewuste act, om onze politici en alle andere welopgevoede en goed onderrichte burgers te kleineren. Om deze houding achteraf te corrigeren dat het allemaal ‘niet zo bedoeld was’, heeft geen waarde.

Het is alleen maar energievretend en schadelijk voor de verhoudingen. Het kwaad is dan al geschied. Voorbeelden te over in onze geschiedenis. Alles wat dan verder met de beste bedoeling gezegd wordt, heeft effect noch resultaat meer.

Diana Lebacs,

Curaçao